Datta Jayanti 2025 Upay: यंदा दत्त जयंतीला करा 'हे' सोपे उपाय, श्री दत्तांची कृपा राहील अखंड

Datta Jayanti remedies: श्री गुरुदेवदत्त जयंता अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. दत्त जयंती हा खुप मोठा सोहळा असून देशभरात आनंदात आमि उत्साहात साजरा केला जातो. सर्व मंदिरांमध्ये आठ दिवस आधीच सजावटीला सुरूवात होते. यंदा दत्तजयंती ४ डिसेंबरला साजरी केली जाणार आहे. या दिवशी गुरूवार आल्याने अधिक शुभ मानला जात आहे. या दिवशी काही खास उपाय केल्यास सर्व इच्छा पूर्ण होतात अशी मान्यता आहे. .पुढील उपाय करावेगुळ किंवा शेंगदाणे दानदत्त जयंतीच्या दिवशी सकाळी लवकर उठून स्नास करावी. नंतर दत्त मंदिरात जावे. या अनेक अनेक मंदिरात महाप्रसाद असतो. तुम्ही गुळ किंवा शेंगदाणे दान करु शकता. यामुळे समस्या दूर होतील. विवाहित जोडप्यांना अन्नदानया दिवशी उपवास करावा. घरातील लहान किंवा विवाहित जोडप्यांना जेवायला द्यावे. यामुळे अन्नधान्याची कमतरता जाणवणार नाही. कुटूंबात सख-समृद्धी लाभेल..Bhagavad Gita Mantra: कामात सतत अडथळे येतायत? भगवद्गीतेतील ‘हा’ मंत्र 21 वेळा जपा, मिळेल यशाचा मार्ग .मुक प्राण्याला अन्नदानदत्त जयंतीच्या दिवशी कुत्र्याला दूध किंवा पोळी खायला द्यावी. तसेच गाईला नैवेद्य दाखवा. अशी मान्यता आहे की गुरूमहाराजांची कृपादृष्टी कायम तुमच्यावर राहील. औदुंबराला प्रदक्षिणा घाला या दिवशी औदुंबराच्या झाडाची पूजा करणे शुभ मानलं जातं. असी मान्यात आहे की या झाडात गुरूदत्त वास करतात. तसेच पाणी आणि फुल अर्पण करावी. मनात आपली इच्छा बोलून ७ किंवा ११ प्रदक्षिणा घालाव्या..दत्त गुरूंच्या मंत्राचा जप करावाया दिवशी मनोभावे दत्त गुरूंच्या नावाचा जप करावा. तुम्ही किमान ११ माळा दत्ताच्या कोणत्याही मंत्राचा जप करु शकता.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.