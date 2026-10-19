Horoscope | राशी भविष्य

DUSSEHRA 2026 RASHIFAL: दसऱ्याच्या मुहूर्तावर या राशींचं नशीब पालटणार? ग्रहांच्या हालचालींमुळे धनलाभाची शक्यता; कोणत्या राशींना फायदा?

MONEY LUCK FOR THESE ZODIAC SIGNS: दसऱ्याच्या दिवशी ग्रहांच्या स्थितीमुळे काही राशींना आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता असल्याचं ज्योतिषशास्त्रानुसार मानलं जातं. पाहा कोणत्या राशींचा यात समावेश आहे.
MONEY LUCK FOR THESE ZODIAC SIGNS

MONEY LUCK FOR THESE ZODIAC SIGNS

esakal

Varsha Balhe
Updated on

MONEY LUCK FOR THESE ZODIAC SIGNS: यावर्षी दसऱ्याचा सण मंगळवारी साजरा केला जाणार आहे. प्रत्येक भागात दसरा साजरा करण्याची वेगळी परंपरा आहे.

मात्र, यंदाचा दसरा काही राशींच्या लोकांसाठी खास ठरणार असल्याचं ज्योतिषशास्त्रात सांगितलं जातं. ग्रहांच्या बदलत्या चालीमुळे अनेक राशींच्या लोकांना धनलाभ होण्याचे संकेत आहेत.

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