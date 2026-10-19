DUSSEHRA 2026 RASHIFAL: दसऱ्याच्या मुहूर्तावर या राशींचं नशीब पालटणार? ग्रहांच्या हालचालींमुळे धनलाभाची शक्यता; कोणत्या राशींना फायदा?

MONEY LUCK FOR THESE ZODIAC SIGNS: यावर्षी दसऱ्याचा सण मंगळवारी साजरा केला जाणार आहे. प्रत्येक भागात दसरा साजरा करण्याची वेगळी परंपरा आहे. मात्र, यंदाचा दसरा काही राशींच्या लोकांसाठी खास ठरणार असल्याचं ज्योतिषशास्त्रात सांगितलं जातं. ग्रहांच्या बदलत्या चालीमुळे अनेक राशींच्या लोकांना धनलाभ होण्याचे संकेत आहेत..दसऱ्याच्या दिवशी सूर्य, शुक्र आणि बुध तूळ राशीत प्रवेश करणार आहेत. शनि मीन राशीत, गुरु कर्क राशीत, मंगळ धनु राशीत, तर राहू कुंभ आणि केतू सिंह राशीत असणार आहे. ग्रहांच्या या स्थितीमुळे काही राशींवर लक्ष्मी-नारायण राजयोगाचा प्रभाव राहणार असल्याचं ज्योतिषशास्त्रानुसार मानलं जातं. त्यामुळे या राशींच्या लोकांवर धनवर्षाव होण्याची शक्यता आहे..24 सप्टेंबर 2026 आजचे राशिभविष्य! ‘या’ राशींना आर्थिक यश, जुन्या येणी होणार वसूल.वृषभवृषभ राशीच्या लोकांसाठी यंदाचा दसरा चांगला जाणार आहे. दसऱ्याच्या दिवशी या राशीच्या लोकांना एखादी चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर मोठा धनलाभ होण्याचेही संकेत आहेत..मेषमेष राशीच्या लोकांसाठी दसरा चांगला ठरणार आहे. या राशीच्या लोकांना त्यांच्या चांगल्या कामाची पोहोचपावती मिळू शकते. त्याचबरोबर अचानक मोठा धनलाभ होण्याची शक्यता आहे..कर्कज्योतिषशास्त्रानुसार कर्क राशीच्या लोकांसाठी दसरा आणखी खास ठरणार आहे. या राशीच्या लोकांचा अडकलेला पैसा परत मिळण्याची शक्यता आहे. घरात सुख-शांती आणि आनंदाचं वातावरण राहील. कुटुंबातील वातावरणही चांगलं राहणार आहे..तूळतूळ राशीच्या लोकांसाठीही दसरा मोठा आनंद घेऊन येणार आहे. या काळात त्यांची आर्थिक स्थिती आणखी चांगली होऊ शकते. उत्पन्न वाढण्याची शक्यता असून, पैशांचे नवीन स्रोतही निर्माण होऊ शकतात..Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : १७ ऑक्टोबर २०२६ ते २३ ऑक्टोबर २०२६ - मराठी राशी भविष्य.वृश्चिकवृश्चिक राशीसाठी दसरा आणखी खास ठरणार आहे. त्यांच्या घरातील वातावरण चांगलं राहील. नवीन नोकरी मिळण्याच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. त्याचबरोबर पैशांच्या बाबतीतही हा काळ चांगला ठरण्याची शक्यता आहे..मकरज्योतिषशास्त्रानुसार मकर राशीच्या लोकांसाठी दसरा चांगला असणार आहे. पैशांच्या बाबतीत चांगली बातमी मिळू शकते. कामाच्या ठिकाणीही सकारात्मक बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. कामानिमित्त केलेले प्रवास तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतात..मीनमीन राशीच्या लोकांसाठी दसऱ्याचा दिवस लाभदायक ठरणार आहे. दसऱ्याच्या दिवशी केलेली पूजा या राशीच्या लोकांसाठी चांगली ठरू शकते, असं मानलं जातं. या काळात पैशांची कमतरता भासणार नाही आणि आणखी मोठा धनलाभ होण्याची शक्यता आहे.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.