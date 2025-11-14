Bhagavad Gita Mantra: कामात सतत अडथळे येतायत? भगवद्गीतेतील ‘हा’ मंत्र 21 वेळा जपा, मिळेल यशाचा मार्ग

Bhagavad Gita Mantra: अनेक लोक आयुष्यात नवी कामे करण्यास सुरुवात करतात. पण अनेक समस्या आणि अडथळे येतात. तुमचे ध्येय निश्चित असूही कामात पाहिजे तसे यश मिळत नाही. तुम्ही केवळ शारीरिक श्रम करुन पुरेसे नसते कर त्याला नशीबाची देखील साथ हवी असते.तुम्हाला कोणत्याही कामात विनाअडथळ्याशिवाय यश हवे असेल तर असेल भागवद्गीतेतील एका मंत्राचा २१ वेळा जप करणे शुभ मानले जाते. .श्लोकयत्र योगेश्वर: कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर:|तत्र श्रीर्वीजयो भूतिध्रुवा नीतिर्मतिर्मम || हा श्लोक १८ व्या अध्यायातील ७८ वा आणि अंतिम श्लोक आहे. हा श्लोक यश आणि निश्चित सिद्धी दर्शवतो. .अर्थया मंत्राचा अर्थ जिथे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण आहेत आणि जिथे धनुष्य घेऊन अर्जून उभा आहे, तिथेच ऐश्वर्य, विजय,यश आणि अचुक नीती असते..२१ वेळा मंत्राचा जप का करावा?ज्योतिषशास्त्रात आणि अध्यात्मात २१ हा आकडा पूर्णता आणि संकल्पाची सिद्धी दर्शवतो. या मंत्राचा २१ वेळा जप केल्याने मन आणि विचार कामाप्रती समर्पित होतात.श्लोक म्हणण्याची पद्धतमंत्राचा जप करण्यापूर्वी शांत ठिकाणी बसावे.मनात येणारे काम स्पष्टपणे डोळ्यासमोर आणावे आणि ते यशस्वी व्हावे असा संकल्प करावा.मंत्राचा उच्चार स्पष्टपणे करावा.या मंत्राचा जप केल्याने मनात सकारात्मकता येते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.