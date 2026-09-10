Grahana Yoga 2026 : ग्रहण योग आणि अमावस्येचा भयानक संयोग; कोणत्या राशींवर होणार वाईट परिणाम? सूर्य-केतूच्या युतीनं 'या' लोकांचं वाढू शकतं टेन्शन

Grahan Yoga 2026 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, सूर्य किंवा चंद्राची राहू अथवा केतूसोबत युती झाल्यास ‘ग्रहण योग’ तयार होतो. सध्या सूर्य, चंद्र आणि केतू हे तिन्ही ग्रह सिंह राशीत असल्याने विशेष ग्रहस्थिती निर्माण झाली आहे. या तिन्ही ग्रहांच्या युतीमुळे सिंह राशीत त्रिग्रही योग तयार झाला असून, सूर्य आणि चंद्राच्या युतीमुळे अमावस्या योग देखील निर्माण झाला आहे..११ सप्टेंबर रोजी भाद्रपद महिन्यातील अमावस्या असल्याने या ग्रहस्थितीला ज्योतिषशास्त्रात विशेष महत्त्व दिले जात आहे. या काळात काही राशींवर सकारात्मक, तर काही राशींवर आव्हानात्मक परिणाम होऊ शकतात, असे ज्योतिषीय मत आहे. विशेषतः सिंह, कन्या आणि मीन राशीच्या व्यक्तींनी या काळात अधिक सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला जात आहे..सिंह राशीसिंह राशीच्या व्यक्तींवर ग्रहण योग आणि अमावस्या योगाचा प्रभाव जाणवू शकतो, असे ज्योतिषशास्त्र सांगते. या काळात आर्थिक बाबतीत काही अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. करिअरमध्येही अनपेक्षित आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो.घाईघाईने कोणतीही मोठी गुंतवणूक करणे टाळणे फायदेशीर ठरेल. चुकीच्या निर्णयामुळे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असल्याने महत्त्वाचे आर्थिक व्यवहार काळजीपूर्वक करावेत. तसेच अनावश्यक वाद आणि मतभेदांपासून दूर राहणे आवश्यक आहे.मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी कुटुंबातील ज्येष्ठ व्यक्तींचा किंवा विश्वासू व्यक्तींचा सल्ला घेणे योग्य ठरू शकते. सकारात्मक ऊर्जा मिळवण्यासाठी भगवान शिवाची उपासना करण्याचा सल्ला दिला जातो..9 September 2026 Numerology Prediction : 9 सप्टेंबरचा दुर्मिळ योग! सूर्य, मंगळ अन् बुधाच्या कृपेने 'या' 3 मूलांकांना मिळणार बंपर पैसा, नव्या संधींचे मार्ग होणार खुले?.कन्या राशीकन्या राशीच्या व्यक्तींना या ग्रहस्थितीमुळे काही अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. मानसिक तणाव, अस्वस्थता किंवा कामाचा अतिरिक्त दबाव जाणवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या काळात स्वतःच्या आरोग्याकडे आणि मानसिक शांततेकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.व्यावसायिकांसाठीही हा काळ काहीसा आव्हानात्मक ठरू शकतो. आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असल्याने मोठे आर्थिक निर्णय घाईने घेऊ नयेत. कोणतेही नवीन पाऊल उचलण्यापूर्वी त्याचे फायदे-तोटे तपासून पाहणे आवश्यक आहे.तणावपूर्ण परिस्थितीत संयम राखल्यास अडचणी कमी करण्यास मदत होऊ शकते. ज्योतिषीय उपाय म्हणून भगवान गणेशाची उपासना करण्याचा सल्ला दिला जातो..Shani Sade Sati 2026 : शनीची साडेसाती बिघडवणार गेम! 2026 मध्ये 'या' 3 राशींवर राहणार शनीची नजर; वाचा तुमचा टप्पा कोणता?.मीन राशीमीन राशीच्या व्यक्तींनी या काळात विशेष सतर्क राहणे आवश्यक असल्याचे ज्योतिषीय मत आहे. तुमच्याविरोधात असलेले लोक किंवा शत्रू सक्रिय होण्याची शक्यता असल्याने कोणावरही अतिरेकी विश्वास ठेवणे टाळावे.कौटुंबिक जीवनात काही चढ-उतार निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे छोट्या गोष्टींवरून वाद वाढणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी. विशेषतः बोलताना शब्द जपून वापरणे महत्त्वाचे ठरेल.कामाचा वाढता दबाव मानसिक तणावाचे कारण बनू शकतो. त्यामुळे काम आणि वैयक्तिक जीवनात योग्य समतोल राखण्याचा प्रयत्न करावा. चुकीची संगत किंवा अनावश्यक वादांपासून दूर राहणे हिताचे ठरेल. सकारात्मक परिणामांसाठी भगवान विष्णूची उपासना करण्याचा सल्ला ज्योतिषशास्त्रात दिला जातो.टीप : वरील माहिती ज्योतिषशास्त्रीय मान्यतांवर आधारित आहे. याकडे निश्चित भविष्यवाणी म्हणून पाहू नये..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.