Guru Gochar 2026 : गुरुचा नक्षत्रात बदल! 'या' 4 राशींच्या नशिबाला मिळणार कलाटणी; प्रचंड धनलाभाचे संकेत

Guru transit 2026 four lucky zodiac signs : गुरु ग्रहाने गुरुवार, ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ७ वाजून २ मिनिटांनी आपल्या गतीत बदल केला आहे. गुरुने आश्लेषा नक्षत्राच्या पहिल्या चरणातून दुसऱ्या चरणात प्रवेश केला आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, गुरुचा एका नक्षत्र चरणातून दुसऱ्या चरणात होणारा प्रवेश महत्त्वाचा मानला जातो. गुरु २० सप्टेंबरपर्यंत आश्लेषा नक्षत्राच्या दुसऱ्या चरणात राहणार आहे..सध्या गुरु ग्रह कर्क राशीत आहे. कर्क राशीतील शेवटचे नक्षत्र असलेल्या आश्लेषेचा स्वामी बुध ग्रह आहे. गुरुच्या या गतीबदलामुळे व्यक्तीच्या बुद्धिमत्ता, निर्णयक्षमता आणि कौशल्याला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे काही राशींच्या व्यक्तींना त्यांच्या क्षमतेच्या जोरावर करिअरमध्ये प्रगती, मान-सन्मान आणि आर्थिक लाभ मिळू शकतो..मेषमेष राशीच्या व्यक्तींसाठी गुरु सध्या दहाव्या भावात आहे. दहावा भाव करिअर, व्यवसाय आणि कार्यक्षेत्राशी संबंधित मानला जातो. त्यामुळे या काळात आत्मविश्वास आणि धैर्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. नवीन गोष्टी शिकण्याची आणि ज्ञान मिळवण्याची इच्छा वाढेल. मालमत्ता किंवा स्थावर गुंतवणुकीतून लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. बौद्धिक कौशल्य आणि योग्य रणनीतीच्या जोरावर कार्यक्षेत्रात चांगले यश मिळू शकते. यामुळे सामाजिक प्रतिष्ठाही वाढण्याचे संकेत आहेत..Best Business Ideas Under ₹50,000 : नोकरीला कंटाळला आहात? फक्त 50 हजार गुंतवणुकीत सुरू करा 'हे' 5 सुपरहिट व्यवसाय; महिन्याला करा बंपर कमाई.कर्ककर्क राशीच्या व्यक्तींसाठी गुरु सध्या प्रथम म्हणजेच लग्न भावात स्थित आहे. कर्क राशीत गुरु उच्च अवस्थेत असल्याने या राशीच्या व्यक्तींसाठी हा काळ विशेष महत्त्वाचा मानला जातो. या काळात आत्मविश्वास वाढू शकतो आणि रखडलेली कामे मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. व्यक्तिमत्त्वात सकारात्मक बदल होऊन सामाजिक आणि व्यावसायिक प्रतिष्ठेत वाढ होऊ शकते. नोकरी किंवा व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींना लाभदायक संधी मिळू शकतात. मानसिक ताण कमी होऊन आरोग्याच्या दृष्टीनेही सकारात्मक परिणाम जाणवू शकतात..वृश्चिकवृश्चिक राशीसाठी गुरु पाचव्या भावात स्थित आहे. गुरुची पाचवी दृष्टी वृश्चिक राशीवर पडत असल्याने हा प्रभाव शुभ मानला जातो. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ विशेष अनुकूल ठरू शकतो. उच्च शिक्षण, संशोधन आणि ज्ञानाच्या क्षेत्रात प्रगती होण्याची शक्यता आहे. करिअरमध्ये नवीन संधी मिळू शकतात. तसेच पदोन्नती किंवा जबाबदारी वाढण्याचे संकेतही आहेत. योग्य निर्णय आणि मेहनतीच्या जोरावर व्यावसायिक क्षेत्रात चांगले यश मिळू शकते..Lucky Zodiac Signs : 3 सप्टेंबरला जुळून येतोय 'बुधादित्य' अन् 'मालव्य' राजयोग! 'या' 5 राशींच्या भाग्योदयाचे संकेत; अचानक धनलाभाची शक्यता.मीनमीन राशीचा स्वामी स्वतः गुरु ग्रह आहे. सध्या कर्क राशीत असलेला गुरु मीन राशीवर नवव्या दृष्टीने प्रभाव टाकत आहे. ज्योतिषशास्त्रात गुरुची नववी दृष्टी अत्यंत शुभ मानली जाते. या काळात मीन राशीच्या व्यक्तींची धर्म, अध्यात्म आणि आध्यात्मिक विषयांकडे ओढ वाढू शकते. बौद्धिक क्षमतेचा योग्य वापर करून घेतलेले निर्णय आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकतात. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींनाही कार्यक्षेत्रात सकारात्मक बदल आणि नवीन संधी मिळण्याची शक्यता आहे.टीप : वरील माहिती ज्योतिषशास्त्रीय मान्यतांवर आधारित आहे. याकडे निश्चित भविष्यवाणी म्हणून पाहू नये..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.