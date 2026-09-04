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Guru Gochar 2026 : गुरुचा नक्षत्रात बदल! 'या' 4 राशींच्या नशिबाला मिळणार कलाटणी; प्रचंड धनलाभाचे संकेत

Guru transit 2026 career and money benefits : गुरु ग्रहाने आश्लेषा नक्षत्राच्या दुसऱ्या चरणात प्रवेश केला आहे. ज्योतिषीय मान्यतेनुसार मेष, कर्क, वृश्चिक आणि मीन राशींना करिअर, शिक्षण, प्रतिष्ठा आणि आर्थिक लाभाच्या संधी मिळू शकतात.
Jupiter nakshatra change September 2026

Jupiter nakshatra change September 2026

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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Guru transit 2026 four lucky zodiac signs : गुरु ग्रहाने गुरुवार, ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ७ वाजून २ मिनिटांनी आपल्या गतीत बदल केला आहे. गुरुने आश्लेषा नक्षत्राच्या पहिल्या चरणातून दुसऱ्या चरणात प्रवेश केला आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, गुरुचा एका नक्षत्र चरणातून दुसऱ्या चरणात होणारा प्रवेश महत्त्वाचा मानला जातो. गुरु २० सप्टेंबरपर्यंत आश्लेषा नक्षत्राच्या दुसऱ्या चरणात राहणार आहे.

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