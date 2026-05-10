Horoscope | राशी भविष्य

तूळ साप्ताहिक राशिभविष्य (१० मे २०२६ ते १६ मे २०२६) : गैरसमज टाळा, जुन्या गुंतवणुकीतून मिळेल मोठा फायदा

तूळ राशीसाठी १० ते १६ मे २०२६ हा आठवडा मिश्र पण शेवटी लाभदायी ठरणारा आहे.
libra zodiac sign

libra zodiac sign

sakal

Published on

अमावस्येच्या आठवड्यात तूळ राशीने संयम आणि विवेक ठेवणे गरजेचे

तूळ राशीसाठी १० ते १६ मे २०२६ हा आठवडा मिश्र पण शेवटी लाभदायी ठरणारा आहे. या आठवड्यात ग्रहमान काही प्रमाणात प्रदूषित असल्याने भावनिक निर्णय, गैरसमज आणि अनावश्यक प्रतिक्रिया टाळणे अत्यंत आवश्यक राहील. अमावस्येच्या प्रभावामुळे मनात अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे कोणतीही गोष्ट ऐकून लगेच निष्कर्ष काढू नका. शांतपणे परिस्थिती समजून घेतल्यास मोठे नुकसान टाळता येईल.

Loading content, please wait...
horoscope
weekly horoscope
marathi
Weekly Rashi Bhavishya
Investment
History