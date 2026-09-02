Mangal Nakshatra 2026 : आजपासून 'या' 5 राशींवर मंगळदेव प्रसन्न! पुनर्वसू नक्षत्रातील प्रवेशाने उघडणार प्रगतीची दारे; तुमचे नशीब पालटणार?

Mangal Nakshatra 2026 : मंगळ ग्रह आज, बुधवार २ सप्टेंबर २०२६ रोजी दुपारी १ वाजून २५ मिनिटांनी आर्द्रा नक्षत्रातून पुनर्वसू नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. पुनर्वसू हे देवगुरू बृहस्पतीच्या अधिपत्याखालील नक्षत्र असल्याने मंगळाच्या या नक्षत्र परिवर्तनाचा काही राशींवर विशेष प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे..मंगळ २४ सप्टेंबरपर्यंत पुनर्वसू नक्षत्रात राहणार आहे. ज्योतिषशास्त्रीय मान्यतेनुसार या काळात वृषभ, मिथुन, सिंह, तूळ आणि धनु राशीच्या व्यक्तींना विविध क्षेत्रांत प्रगतीच्या संधी मिळू शकतात. आर्थिक स्थितीपासून करिअर आणि व्यवसायापर्यंत सकारात्मक बदल घडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..वृषभमंगळाचे नक्षत्र परिवर्तन वृषभ राशीच्या व्यक्तींसाठी प्रगतीचे ठरू शकते. करिअरमध्ये चांगल्या संधी मिळण्याची शक्यता असून आर्थिक स्थिती सुधारू शकते. उत्पन्नातून बचत करण्यासही मदत होईल. कुटुंबात आनंदाचे आणि शांततेचे वातावरण राहण्याची शक्यता आहे.मिथुनमिथुन राशीच्या व्यक्तींना कामाच्या ठिकाणी नवीन संधी मिळू शकतात. रखडलेली कामे मार्गी लागण्यास मदत होईल. मेहनतीला योग्य परिणाम मिळण्याची शक्यता असून आर्थिक बाबतीतही सकारात्मक बदल जाणवू शकतात..Numerology Facts : 'या' मूलांकाच्या व्यक्ती असतात अत्यंत उदार अन् दानशूर; अनोळखी व्यक्तींनाही मदतीचा हात देतात!.सिंहसिंह राशीसाठी मंगळाचे हे नक्षत्र परिवर्तन आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकते. नोकरी किंवा व्यवसायातून उत्पन्न वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बँक बॅलन्समध्ये वाढ होऊ शकते. नोकरीत पदोन्नती किंवा व्यवसायात नवीन करार मिळण्याचे योग निर्माण होऊ शकतात.तूळतूळ राशीच्या व्यक्तींना व्यवसायात चांगला नफा मिळण्याची शक्यता आहे. कामानिमित्त प्रवासाचे योग निर्माण होऊ शकतात. विद्यार्थ्यांसाठीही हा काळ अनुकूल ठरू शकतो. शिक्षण आणि करिअरमध्ये प्रगतीची संधी मिळण्यासोबतच नशिबाची साथ मिळण्याची शक्यता आहे..धनुधनु राशीच्या व्यक्तींसाठी मंगळाचे हे प्रगतीचे संकेत देणारे ठरू शकते. व्यवसायात लाभ मिळण्याची आणि करिअरमध्ये यश मिळण्याची शक्यता आहे. कौटुंबिक जीवनात आनंदाचे वातावरण राहू शकते. तसेच मान-सन्मान आणि सामाजिक प्रतिष्ठेत वाढ होण्याची शक्यता आहे.Disclaimer :वरील माहिती ज्योतिषशास्त्रीय मान्यतांवर आधारित असून ती केवळ माहितीच्या उद्देशाने देण्यात आली आहे. यातील दाव्यांची ‘ई-सकाळ’कडून कोणतीही पुष्टी किंवा पडताळणी करण्यात आलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.