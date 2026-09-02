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Mangal Nakshatra 2026 : आजपासून 'या' 5 राशींवर मंगळदेव प्रसन्न! पुनर्वसू नक्षत्रातील प्रवेशाने उघडणार प्रगतीची दारे; तुमचे नशीब पालटणार?

Mangal Nakshatra 2026 predictions : २ सप्टेंबर २०२६ रोजी मंगळ पुनर्वसू नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. ज्योतिषीय मान्यतेनुसार वृषभ, मिथुन, सिंह, तूळ आणि धनु राशींना करिअर व आर्थिक प्रगतीच्या संधी मिळू शकतात.
Mangal Nakshatra 2026 predictions

Mangal Nakshatra 2026 predictions

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

Mangal Nakshatra 2026 : मंगळ ग्रह आज, बुधवार २ सप्टेंबर २०२६ रोजी दुपारी १ वाजून २५ मिनिटांनी आर्द्रा नक्षत्रातून पुनर्वसू नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. पुनर्वसू हे देवगुरू बृहस्पतीच्या अधिपत्याखालील नक्षत्र असल्याने मंगळाच्या या नक्षत्र परिवर्तनाचा काही राशींवर विशेष प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे.

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