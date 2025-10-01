Horoscope | राशी भविष्य

Mercury Transit 2025: बुध मार्गी गोचरमुळे वृषभ, कन्यासह 'या' राशींना मिळणार यश, वाचा तुमचं आजचं राशिभविष्य

Astrology Mercury Effects: आज १ ऑक्टोबर २०२५, बुधवार चंद्रमा धनु राशीतून मकर राशीत प्रवेश करत आहे. या काळात चंद्र पूर्वाषाढा नक्षत्रातून उत्तराषाढा नक्षत्रात संचार करीत असून बुद्ध ग्रह कन्या राशीत मार्गी आहे. त्यामुळे वृषभसह इतर राशीवर याचा काय परिमाण होणार आहेत. चला तर जाणून घेऊयात
Monika Shinde
Daily Rashi Bhavishya: आज १ ऑक्टोबर २०२५, बुधवार चंद्रमा धनु राशीतून मकर राशीत प्रवेश करत आहे. या काळात चंद्र पूर्वाषाढा नक्षत्रातून उत्तराषाढा नक्षत्रात संचार करीत असून बुद्ध ग्रह कन्या राशीत मार्गी आहे. हा गोचर आपल्या जीवनात अनेक सकारात्मक बदल घेऊन येणार आहे.

