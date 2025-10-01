Mercury Transit 2025: बुध मार्गी गोचरमुळे वृषभ, कन्यासह 'या' राशींना मिळणार यश, वाचा तुमचं आजचं राशिभविष्य

Daily Rashi Bhavishya: आज १ ऑक्टोबर २०२५, बुधवार चंद्रमा धनु राशीतून मकर राशीत प्रवेश करत आहे. या काळात चंद्र पूर्वाषाढा नक्षत्रातून उत्तराषाढा नक्षत्रात संचार करीत असून बुद्ध ग्रह कन्या राशीत मार्गी आहे. हा गोचर आपल्या जीवनात अनेक सकारात्मक बदल घेऊन येणार आहे..बुधाचा मार्गी होणारा गोचर म्हणजे बुध ग्रह आपल्या राशीत स्थिर आणि लाभकरी स्थितीत प्रवेश करतो. ज्याचा थेट प्रभाव आपल्या मनोवृत्ती, आर्थिक स्थिती आणि करिअरवर होतो. या शुभ योगामुळे काही खास राशींनी विशेष फायदा होण्याची शक्यता आहे. चला तर जाणून घेऊया कोणत्या राशीवर बुध मार्गी गोचरचा विशेष प्रभाव आहे. आणि त्यांचा आजच दिवस कसा जाईल..NSG Commando Salary: ८व्या वेतन आयोगानुसार NSG कमांडोचा पगार किती वाढणार? कोणत्या सुविधा मिळतात?.मेष राशीआजचा दिवस मन प्रसन्न करणारा आहे. तुमच्या कामांमध्ये अडथळे दूर होतील. घरच्या वातावरणात आनंद वाढेल. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस थोडा आरामदायक राहील, कारण मनाला विश्रांतीची गरज आहे. कुटुंबियांसोबत वेळ घालविणे तुम्हाला ऊर्जा देईल.भाग्य : ८५%उपाय: गणपतीच्या आरतीत सहभागी व्हा.वृषभ राशीतुमच्या मेहनतीला आज फल मिळेल. आर्थिक बाबतीत सुधारणा दिसून येईल. ज्या प्रकरणांमध्ये मतभेद होते त्यांचे समाधान होण्याची शक्यता आहे. मित्रमंडळींचा सहकार्य लाभेल. सामाजिक कार्यात तुमची सहभागिता वाढेल.भाग्य: ८८%उपाय: गरजूंना मदत करा, त्यांना काही दान करा.मिथुन राशीआज जुने मित्र भेटण्याची संधी मिळेल. तुमच्या संभाषणाचा प्रभाव चांगला राहील, त्यामुळे कामातही यश मिळेल. भावनिक बाबतीत स्नेह वाढेल. विरोधकांवर तुम्ही विजय मिळवाल.भाग्य: ८९%उपाय: गणपती स्तोत्राचा पाठ करा..कर्क राशीदिवसाचा दुसरा भाग तुम्हाला समाधान देईल. अनुभवी व्यक्तींच्या मार्गदर्शनाने तुम्हाला फायदा होईल. कामाच्या ठिकाणी सकारात्मक बदल दिसतील. धार्मिक कार्यांमध्ये सहभागी होण्याचा योग आहे.भाग्य: ८५%उपाय: गरजूंना अन्नदान करा.सिंह राशीआर्थिक बाबतीत सतर्क राहणे आवश्यक आहे. खर्च वाढू शकतो, त्यामुळे आर्थिक नियोजन करा. शत्रूंकडून सावध रहा. जीवनसाथीचा सहकार्य मिळेल, ज्यामुळे तुम्ही अडचणींवर मात कराल.भाग्य: ८६%उपाय: लक्ष्मी पूजेत मनोयोगाने सहभागी व्हा.कन्या राशीआजचा दिवस कामाच्या दृष्टीने खूप फायदेशीर आहे. व्यवसायात वाढ होईल आणि आर्थिक स्थिती सुधारेल. घरातील आनंद वाढेल. प्रेमसंबंध मजबूत होतील. काही प्रवासाची शक्यता आहे.भाग्य: ८६%उपाय: गायत्री मंत्र जपा..Navratri 2025: घटावर ठेवलेल्या कलशावरील नारळाचं काय करावं? जाणून घ्या शास्त्र काय सांगतं.तुळ राशीनोकरी आणि व्यवसायात प्रगती होईल. काही अनपेक्षित शुभ बातम्या मिळतील ज्यामुळे मन आनंदी होईल. पैसे देण्यापूर्वी काळजी घ्या, परत मिळण्याची शक्यता कमी आहे.भाग्य: ८४%उपाय: दुर्गा स्तोत्र वाचा.वृश्चिक राशीदिवस आनंददायी आहे. सामाजिक कार्यक्रमांत सहभाग होईल. प्रेमात समाधान मिळेल. तुम्हाला एखादा महत्त्वाचा पुरस्कार मिळण्याची शक्यता आहे.भाग्य: ८३%उपाय: दुर्गा सप्तशतीचा नववा अध्याय वाचा.धनु राशीधार्मिक व सामाजिक कार्यांमध्ये वेळ घालवाल. कोणत्यातरी वरिष्ठ व्यक्तींचा मार्गदर्शन मिळेल. आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होईल. नातेवाईकांकडून शुभ वार्ता येतील.भाग्य: ८८%उपाय: संकट नाशन गणेश स्तोत्राचा पाठ करा..मकर राशीदांपत्य जीवन आनंदी राहील. आर्थिक निर्णय चांगले पडतील. घरातील वातावरण सुखकर राहील. व्यवसायात चांगली प्रगती होईल.भाग्य: ८६%उपाय: सकाळी सूर्यदेवतेला जल अर्पण करा.कुंभ राशीआज वादविवाद टाळा. तुम्हाला लाभदायक संधी प्राप्त होतील. वाहन चालवताना खबरदारी घ्या. व्यापारात फायदा होईल.भाग्य: ८२%उपाय: गायत्री मंत्राचा जप करा.मीन राशीशिक्षण आणि कामात प्रगती होईल. काही योजना सुरू होतील ज्या भविष्यात फायदेशीर ठरतील. आरोग्याची काळजी घ्या. सामाजिक कार्यात सहभागी व्हाल.भाग्य: ६५%उपाय: रात्री शेवटची भाकरी काळ्या कुत्र्याला द्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.