आजचे राशिभविष्य - 01 ऑक्टोबर 2025
मेष : दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. जिद्द व चिकाटी वाढेल.
वृषभ : आर्थिक लाभ होतील. व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल.
मिथुन : तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.
कर्क : कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
सिंह : महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.
कन्या : काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
तुळ : आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.
वृश्चिक : नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.
धनु : वाहने जपून चालवावीत. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
मकर : कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.
कुंभ : मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल.
मीन : सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. उत्साह व उमेद वाढेल.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.