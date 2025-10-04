Daily Horoscope 04th October 2025

Daily Horoscope 04th October 2025

Horoscope | राशी भविष्य

आजचे राशिभविष्य - 04 ऑक्टोबर 2025

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पडतील.
मेष : अनेकांचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पडतील.

वृषभ : मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढेल. मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.

मिथुन : काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. आर्थिक लाभ होतील.

कर्क : वाहने जपून चालवावीत. महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता.

सिंह : तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.

कन्या : कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.

तुळ : मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.

वृश्‍चिक : कामानिमित्त प्रवास होतील. उत्साह व उमेद वाढेल.

धनु : जिद्दीने कार्यरत रहाल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

मकर : व्यवसायात वाढ होईल. जुनी येणी वसूल होतील.

कुंभ : आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. मन आनंदी व आशावादी राहील.

मीन : काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. वादविवाद टाळावेत.



