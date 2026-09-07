Horoscope | राशी भविष्य

आजचे राशिभविष्य - ०७ सप्टेंबर २०२६

१२ राशींसाठी आजचा सविस्तर मार्गदर्शक: करिअर, आर्थिक घडामोडी, नाती आणि मनःस्थितीवर ग्रहांचा प्रभाव
Daily Horoscope 07 September 2026

Daily Horoscope 07 September 2026

Sakal

Published on

मेष : मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढविणारी एखादी घटना घडेल. उत्साह व उमेद वाढेल.

वृषभ : तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

मिथुन : आरोग्य उत्तम राहील. आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील.

कर्क : कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील.

सिंह : आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव पडेल.

कन्या : राजकीय क्षेत्रातील व्यक्तींना सुयश लाभेल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

तुळ : जिद्द व चिकाटी वाढेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

वृश्‍चिक : काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. प्रवास शक्यतो टाळावेत.

धनु : तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.

मकर : आर्थिक निर्णय रखडण्याची शक्यता. काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल.

कुंभ : प्रियजनांचा सहवास लाभेल. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

मीन : शत्रुपिडा नाही. आपले मते इतरांना पटवून देण्यात यशस्वी व्हाल.

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