Horoscope | राशी भविष्य

आजचे राशिभविष्य - १ जून २०२६

आजच्या राशिभविष्यानुसार मेष ते मीन सर्व राशींना नवे संकेत; आर्थिक, प्रवास, नाती आणि करिअरविषयक घडामोडींवर ग्रहांचा प्रभाव
Daily Horoscope 1st June 2026

मेष : आपल्या मतांविषयी आग्रही राहाल. दैनंदिन कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत.

वृषभ : वस्तू गहाळ होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. प्रवास शक्यतो टाळावेत.

मिथुन : मित्र-मैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्रव्यवहार पार पडतील.

कर्क : आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.

सिंह : एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. आरोग्य उत्तम राहील.

कन्या : कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. नातेवाइकांचे सहकार्य लाभेल.

तूळ : जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

वृश्‍चिक : हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. मनोबल उत्तम राहील.

धनू : संततीचे प्रश्‍न निर्माण होतील. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.

मकर : प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.

कुंभ : एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल. नवीन परिचय होतील.

मीन : एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी आणि प्रसिद्धी लाभेल.

