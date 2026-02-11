Daily Horoscope 11th February 2026

Horoscope | राशी भविष्य

आजचे राशिभविष्य - 11 फेब्रुवारी 2026

आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. महत्त्वाची कामे पुढे ढकलावीत.
मेष : आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. महत्त्वाची कामे पुढे ढकलावीत.

वृषभ : इतरांवर प्रभाव राहील. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.

मिथुन : वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.

कर्क : मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.

सिंह : तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

कन्या : एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

तुळ : काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. जुनी येणी वसूल होतील.

वृश्‍चिक : नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. मन आनंदी राहील.

धनु : कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.

मकर : अनेकांचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.

कुंभ : तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

मीन : गुरूकृपा लाभेल. शासकीय कामे मार्गी लागतील.

