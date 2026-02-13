Daily Horoscope: Check Your Zodiac Predictions for February 13, 2026

Daily Horoscope: Check Your Zodiac Predictions for February 13, 2026

Sakal

Horoscope | राशी भविष्य

आजचे राशिभविष्य - 13 फेब्रुवारी 2026

आजच्या राशींच्या भविष्यात, प्रत्येक राशीसाठी वेगवेगळ्या चांगल्या संधी आणि आव्हाने दिसतात.
Published on

मेष : काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. एखादी भाग्यकारक घटना घडेल.

वृषभ : आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.

मिथुन : तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी आणि प्रसिद्धी लाभेल. आपल्या मतांविषयी आग्रही राहाल

कर्क : कर्मचारीवर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रूंचा त्रास संभवतो.

सिंह : मुला-मुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. तुमचे निर्णय आणि अंदाज अचूक ठरतील.

कन्या : महत्त्वाची वार्ता समजेल. राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील.

तूळ : जिद्दीने कार्यरत राहाल. महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल.

वृश्‍चिक : काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. व्यवसायात वाढ होईल.

धनू : मानसिक स्वास्थ्य आणि समाधान लाभेल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

मकर : वस्तू गहाळ होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. वरिष्ठांबरोबर मतभेदाची शक्यता.

कुंभ : महत्त्वाचे पत्रव्यवहार पार पडतील. नवीन परिचय होतील.

मीन : राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Capricorn Horoscope
Aquarius Horoscope
Aries Horoscope
Cancer Horoscope
horoscope
Daily Horoscope
Horoscope Predictions