आजचे राशिभविष्य - 14 डिसेंबर 2025

मेष : आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. हितशत्रूंचा त्रास संभवतो.

वृषभ : हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.

मिथुन : महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. कोणालाही जामीन राहू नका.

कर्क : मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.

सिंह : मन आनंदी व आशावादी राहील. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

कन्या : उत्साह व उमेद वाढेल. आरोग्य उत्तम राहील.

तूळ : वाहने जपून चालवावीत. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.

वृश्‍चिक : प्रियजनांचा सहवास लाभेल. नवीन हितसंबंध निर्माण होतील.

धनू : सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

मकर : एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.

कुंभ : दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.

मीन : भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.

