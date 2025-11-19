आजचे राशिभविष्य - 19 नोव्हेंबर 2025
मेष : आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंवाद साधाल.
वृषभ : कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.
मिथुन : शासकीय कामे मार्गी लागतील. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.
कर्क : मन आनंदी व आशावादी राहील. मानसिक प्रसन्नता लाभेल.
सिंह : नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.
कन्या : शासकीय कामे मार्गी लागतील. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.
तुळ : नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. नवीन हितसंबंध निर्माण होतील.
वृश्चिक : आर्थिक निर्णय पुढे ढकलावेत. वाहने जपून चालवावीत.
धनु : मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.
मकर : राजकीय क्षेत्रात सहभागी व्हाल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
कुंभ : तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल. अपेक्षित यश लाभेल.
मीन : महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
