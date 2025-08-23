Daily Horoscope 23rd August 2025
आजचे राशिभविष्य - 23 ऑगस्ट 2025

संततिसौख्य लाभेल. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.
मेष : संततिसौख्य लाभेल. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.

वृषभ : राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. प्रवास सुखकर होतील.

मिथुन : एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल. काहींना नोकरीत बढतीची शक्यता.

कर्क : आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. रखडलेली कामे मार्गी लागतील.

सिंह : आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

कन्या : वाहने जपून चालवावीत. महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता.

तुळ : अनेकांचे सहकार्य लाभेल. उत्साह व उमेद वाढेल.

वृश्‍चिक : तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. दैनंंदिन कामे मार्गी लागतील.

धनु : शासकीय कामे मार्गी लागतील. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.

मकर : वरिष्ठांबरोबर मतभेदाची शक्यता. वादविवाद टाळावेत. आध्यात्मिक प्रगती होईल.

कुंभ : वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.

मीन : कोणालाही जामीन राहू नका. मनोबल कमी राहील.

