Daily Horoscope 23rd November 2025

Horoscope | राशी भविष्य

आजचे राशिभविष्य - 23 नोव्हेंबर 2025

मेष : एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.

वृषभ : महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

मिथुन : तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. रखडलेली कामे मार्गी लागतील.

कर्क : कर्मचारीवर्गाचे सहकार्य लाभेल. शत्रुपीडा नाही.

सिंह : संततिसौख्य लाभेल. शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल.

कन्या : प्रॉपर्टीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.

तूळ : जिद्द आणि चिकाटी वाढेल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल.

वृश्‍चिक : उत्साह आणि उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल. मनोबल उत्तम राहील.

धनू : आरोग्य उत्तम राहील. प्रवास सुखकर होतील.

मकर : वाहने जपून चालवावीत. वस्तू गहाळ होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.

कुंभ : अनेकांचे सहकार्य लाभेल. मित्र-मैत्रिणींचा सहवास लाभेल.

मीन : तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.

