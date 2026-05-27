Horoscope | राशी भविष्य

आजचे राशिभविष्य - २७ मे २०२६

आरोग्य, खर्च, मान-सन्मान व करिअरमध्ये बदलांचे संकेत; जाणून घ्या १२ राशींसाठी आजचा सविस्तर मार्गदर्शक राशिभविष्य
Daily Horoscope 27th May 2026

Daily Horoscope 27th May 2026

sakal

Published on

मेष : काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. शासकीय कामे मार्गी लागतील.

वृषभ : खर्चाचे प्रमाण वाढेल. महत्त्वाची कामे दुपारपूर्वी उरकून घ्यावीत.

मिथुन : अनेकांचे सहकार्य लाभेल. नवीन परिचय होतील.

कर्क : मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.

सिंह : काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल. आर्थिक़ निर्णय मार्गी लागतील.

कन्या : दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. गुरूकृपा लाभेल.

तुळ : महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील. मनोबल कमी राहील.

वृश्‍चिक : कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.

धनु : कोणालाही जामीन राहू नका. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.

मकर : प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. एखादी गुप्त वार्ता समजेल.

कुंभ : नातेवाईकांसाठी खर्च करावा लागेल. कला क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.

मीन : व्यवसायात प्रगती होईल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Capricorn Horoscope
Pisces Horoscope
Leo Horoscope
Aquarius Horoscope
Aries Horoscope
Cancer Horoscope
Virgo Horoscope
horoscope
weekly horoscope
marathi
Daily Horoscope
Yearly Horoscope
History
Horoscope Predictions
daily horoscope April 12 2026
horoscopes for May 13 2026
daily horoscope Taurus