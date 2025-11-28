आजचे राशिभविष्य - 28 नोव्हेंबर 2025
मेष : महत्त्वाचे पत्रव्यवहार पार पडतील. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.
वृषभ : तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.
मिथुन : एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. आरोग्य उत्तम राहील.
कर्क : काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. मनोबल कमी राहील.
सिंह : वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. उत्साह व उमेद वाढेल.
कन्या : कर्मचारीवर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रूंचा त्रास संभवतो.
तूळ : मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.
वृश्चिक : प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. उत्साह व उमेद वाढेल.
धनू : जिद्द व चिकाटी वाढेल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल.
मकर : जुनी येणी वसूल होतील. काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता.
कुंभ : मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
मीन : वाहने जपून चालवावीत. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.