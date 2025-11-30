आजचे राशिभविष्य - 30 नोव्हेंबर 2025
मेष : दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. प्रवास शक्यतो टाळावेत.
वृषभ : महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील. आरोग्य उत्तम राहील.
मिथुन : तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल.
कर्क : एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. काहींना तीर्थयात्रेचे योग येतील.
सिंह : कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.
कन्या : भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.
तूळ : महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
वृश्चिक : संततीचे प्रश्न मार्गी लागतील. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
धनू : प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील.
मकर : नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. नातेवाइकांचे सहकार्य लाभेल.
कुंभ : व्यवसायातील आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील. काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता.
मीन : मन आनंदी व आशावादी राहील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.
