आजचे राशिभविष्य - 3 सप्टेंबर 2025

आजच्या राशींच्या भविष्यात, प्रत्येक राशीसाठी वेगवेगळ्या चांगल्या संधी आणि आव्हाने दिसतात.
मेष : गुरुकृपा लाभेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.

वृषभ : कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.

मिथुन : भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. मन आनंदी व आशावादी राहील.

कर्क : वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

सिंह : तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

कन्या : प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. मानसिक स्वास्थ्य लाभेल.

तूळ : नातेवाइकांचे सहकार्य लाभेल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल.

वृश्‍चिक : काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील.

धनू : तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

मकर : काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. वाहने जपून चालवावीत.

कुंभ : महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.

मीन : तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.

