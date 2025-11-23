Premanand Maharaj: कुंडलीत गुण तर जुळले तरीही भांडण होतात? प्रेमानंद महाराजांनी सांगितले लग्न टिकवण्यासाठी खास सिक्रेट

Relationship Tips for Happy Marriage Life: हिंदूधर्मात कुंडलीला खुप महत्व आहे. एखाद्या व्यक्तीचा स्वभाव, करिअर किंवा लग्न देखील कुंडली पाहूनच केले जाते. व्यक्तीच्या जन्मतारीख, वेळ आणि जन्मस्थानाच्या आधारे तयार केली जाते. ज्योतिषशास्त्रानुसार, ग्रहांची स्थिती आणि हालचालींचा जीवनावर अनेक परिणाम होतो. म्हणूनच अनेक लोक लग्न, करिअर, आरोग्य किंवा इतर महत्त्वाच्या बाबींसारख्या महत्त्वाच्या जीवनातील निर्णयांसाठी जन्मकुंडली तयार करणे आवश्यक मानतात. परंतु अनेकदा प्रश्न पडतो की जन्मकुंडली तयार करणे खरोखर आवश्यक आहे का? प्रेमानंद महाराजांनी त्यांच्या प्रवचनात या विषयावर सविस्तरपणे माहिती दिली आहे. .कुंडली बनवणे आवश्यक प्रवेचन करताना एका व्यक्तीने प्रश्न विचारला की कुंडली जुळली तरी जोडप्यांमध्ये भांडणे का होतात? यावर प्रेमानंद महाराज म्हणाले की, पारंपारिक विवाहांमध्ये कुंडली तयार करणे उपयुक्त मानलं जातं कारण ते गुणांशी जुळवून घेण्यास मदत करतं. त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की आजच्या काळात, जेव्हा प्रेमविवाह आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिप सामान्य आहेत. अनेक लोक कुंडली दाखवण्याला जास्त महत्त्व देत नाहीत. असे असूनही, ते म्हणाले की कुंडली तयार करणे आवश्यक आहे, कारण ते शास्त्रीय व्यवस्थेचा एक भाग आहे. .कुंडली जुळली तरीही होतात भांडणविवाहित जीवनात भांडणे का होतात. प्रेमानंद महाराजांनी उत्तर दिले की कुंडली जुळवून शांती मिळत नाही; विचार आणि वर्तन सुसंगत असताना शांती मिळते. ते म्हणाले की जेव्हा दोन्ही पती-पत्नी संयम, समजूतदारपणा आणि आदर दाखवतात तेव्हा भांडणे होत नाही. जर पत्नी कठोरपणे बोलत असेल तर पतीने शांत राहून परिस्थिती हाताळली पाहिजे, कारण भांडण किंवा वाद घातल्याने समस्या सुटत नाही. .Rahu Ketu Gochar 2025: 23 नोव्हेंबरपासून ‘या’ राशींवर राहू–केतूची कृपादृष्टी! करिअरमध्ये मिळेल नवी संधी.भांडण केल्याने उपाय निघत नाहीपुढे प्रेमानंद महाराजांनी असेही म्हटले की, वैवाहिक जीवनाचे यश हे कुंडलींवर अवलंबून नाही, तर विचारांच्या समानतेवर आणि एकमेकांच्या चुका स्वीकारण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असते. दोष शोधण्याऐवजी, पती-पत्नींनी सहकार्य, संवाद आणि समजूतदारपणावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. कुंडली मार्गदर्शन देऊ शकतात, परंतु नात्याची ताकद परस्पर समजूतदारपणा आणि आदरावर बांधली जाते. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.