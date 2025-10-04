Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : ४ ऑक्टोबर २०२५ ते १० ऑक्टोबर २०२५ - मराठी राशी भविष्य

Rashi Bhavishya horoscope in marathi of this week 04th October 2025 to 10th October 2025 all rashi

Horoscope | राशी भविष्य

Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : ४ ऑक्टोबर २०२५ ते १० ऑक्टोबर २०२५

प्रत्येक कामाचा शांतपणे विचार करून त्याप्रमाणे कृती करा. मनातील बेत प्रत्यक्षात साकार करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतील.
Published on

- अनिता केळकर

मेष

प्रत्येक कामाचा शांतपणे विचार करून त्याप्रमाणे कृती करा. मनातील बेत प्रत्यक्षात साकार करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतील. व्यवसायात सतर्क राहून कामे करा. पैशाच्या व्यवहारात चोखंदळ राहा. अतिविश्वास बाळगू नका. नोकरीत महत्त्वाच्या निर्णयात वरिष्ठांचा सल्ला घ्या. छोट्या-मोठ्या गोष्टींवरून वादविवाद होण्याची शक्यता आहे.

