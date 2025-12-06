Rashi Bhavishya horoscope in marathi of this week 06th December to 12th December 2025 all rashi

Rashi Bhavishya horoscope in marathi of this week 06th December to 12th December 2025 all rashi

sakal
Horoscope | राशी भविष्य

Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : ग्रहमान : ६ डिसेंबर ते १२ डिसेंबर २०२५ - मराठी राशी भविष्य

तुमच्या कर्तुत्वाला झळाळी देणारे ग्रहमान आहे. अडथळ्यांची शर्यत पार केल्याने दिलासा मिळेल. पुन्हा ताजेतवाने व्हाल.
Published on

- अनिता केळकर

मेष -

तुमच्या कर्तुत्वाला झळाळी देणारे ग्रहमान आहे. अडथळ्यांची शर्यत पार केल्याने दिलासा मिळेल. पुन्हा ताजेतवाने व्हाल. व्यवसायात काहीतरी चांगले करण्यासाठी आत्मविश्‍वास वाढेल. कामाचे स्वरूप बदलून फायद्याचे प्रमाण वाढवण्याचा विचार असेल. त्याला प्रतिष्ठित व्यक्तींचा पाठिंबा मिळेल. नवीन हितसंबंध जोडले जातील.

Loading content, please wait...
horoscope
weekly horoscope
marathi
Weekly Rashi Bhavishya
History
Marathi News Esakal
www.esakal.com