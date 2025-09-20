Rashi Bhavishya horoscope in marathi of this week 20th September to 26th September 2025 all rashi

Rashi Bhavishya horoscope in marathi of this week 20th September to 26th September 2025 all rashi

sakal
Horoscope | राशी भविष्य

Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : २० सप्टेंबर २०२५ ते २६ सप्टेंबर २०२५ - मराठी राशी भविष्य

नवीन संक्रमणाची नांदी करणारे ग्रहमान आहे. त्यामुळे भविष्यात प्रगती होईल.
Published on

- अनिता केळकर

मेष

नवीन संक्रमणाची नांदी करणारे ग्रहमान आहे. त्यामुळे भविष्यात प्रगती होईल. व्यवसायात वाढत्या व्यापामुळे कार्यपद्धतीत बदल करण्याचा विचार मनात येईल. कामामुळे भोवतालचे वर्तुळही बदलण्याची शक्यता आहे. आर्थिक स्थिती सुधारेल. नोकरीत किचकट कामातून सुटका झाल्यामुळे निःश्वास टाकाल.

Loading content, please wait...
horoscope
weekly horoscope
marathi
Weekly Rashi Bhavishya
History
Marathi News Esakal
www.esakal.com