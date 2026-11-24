मेष -या आठवड्यात कामाच्या ठिकाणी सकारात्मक वातावरण राहील. व्यवसायात नवीन संधी उपलब्ध होतील. रखडलेल्या कामांना गती मिळेल. आर्थिक बाबतीत हा आठवडा समाधानकारक राहण्याची शक्यता आहे. उत्पन्नाचे नवीन मार्ग उपलब्ध होऊ शकतात. बचतीकडे विशेष लक्ष द्यावे. कुटुंबातील वातावरण आनंददायी राहील. घरातील सदस्यांचे सहकार्य लाभेल..वृषभ -या आठवड्यात नोकरीच्या ठिकाणी कामातील सातत्यामुळे वरिष्ठांचा विश्वास संपादन कराल. व्यवसायात आर्थिक लाभाचे संकेत आहेत, पण नवीन व्यावसायिक निर्णय घेताना योग्य नियोजन करावे. आर्थिक दृष्टिकोनातून आठवडा समाधानकारक राहण्याची शक्यता आहे. उत्पन्नात वाढ होण्याचे संकेत आहेत. पूर्वी केलेल्या गुंतवणुकीतून लाभ मिळू शकतो. घरातील सदस्यांमध्ये सुसंवाद वाढेल..मिथुन -या आठवड्यात कार्यक्षेत्रात नवीन संधी उपलब्ध होऊ शकतात. तुमच्या कौशल्यांमुळे वरिष्ठांकडून कौतुक होईल. सहकाऱ्यांच्या मदतीने महत्त्वाची कामे पूर्ण होतील. व्यवसायात नवीन संपर्क लाभदायक ठरू शकतात. काही कामांमध्ये विलंब होण्याची शक्यता आहे. संयम आणि योग्य नियोजनामुळे अपेक्षित प्रगती साधता येईल. आर्थिक बाबतीत आठवडा संमिश्र स्वरूपाचा राहण्याची शक्यता आहे..कर्क -या आठवड्यात कार्यक्षेत्रात सकारात्मक बदल घडू शकतात. कामातील सातत्यामुळे वरिष्ठांचा विश्वास वाढेल. नवीन जबाबदाऱ्या स्वीकारण्याची संधी मिळू शकते. सहकाऱ्यांचे सहकार्य लाभदायक ठरेल. व्यवसायात नवीन ग्राहक आणि संपर्क वाढण्याचे संकेत आहेत. महत्त्वाचे निर्णय घेताना संयम आणि नियोजन आवश्यक ठरेल. आर्थिक निर्णय विचारपूर्वक घ्यावेत..सिंह -या आठवड्यात कार्यक्षेत्रात प्रगतीच्या नवीन संधी मिळू शकतात. नेतृत्वगुणांचे कौतुक होईल. वरिष्ठांकडून महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सोपवल्या जाऊ शकतात. सहकाऱ्यांशी समन्वय राखल्यास कामे सुरळीत पार पडतील. व्यवसायात नवीन व्यवहार लाभदायक ठरण्याचे संकेत आहेत. महत्त्वाचे निर्णय घेताना अतिआत्मविश्वास टाळावा. उत्पन्नात वाढ होण्याचे संकेत आहेत..कन्या -या आठवड्यात तुमच्या मेहनतीचे आणि कार्यकुशलतेचे कौतुक होईल. वरिष्ठांचे सहकार्य आणि मार्गदर्शन लाभेल. रखडलेली कामे पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. व्यवसायात नवीन संपर्क लाभदायक ठरू शकतात. महत्त्वाचे निर्णय घेताना बारकाईने विचार करावा. आर्थिक दृष्टिकोनातून हा आठवडा समाधानकारक राहण्याची शक्यता आहे. उत्पन्नाचे नवीन मार्ग उपलब्ध होऊ शकतात..तूळ -या आठवड्यात कार्यक्षेत्रात सकारात्मक बदल घडण्याची शक्यता आहे. सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे वैयक्तिक उद्दिष्टांच्या दिशेने प्रगती होईल. सहकाऱ्यांच्या सहकार्यामुळे महत्त्वाची कामे पूर्ण होतील. आर्थिक दृष्टिकोनातून हा आठवडा समाधानकारक राहण्याचे संकेत आहेत. उत्पन्नात काही प्रमाणात वाढ होऊ शकते. खर्चावर नियंत्रण ठेवल्यास आर्थिक स्थैर्य टिकून राहील. कुटुंबातील वातावरण आनंददायी आणि उत्साहवर्धक राहील..वृश्चिक -या आठवड्यात कार्यक्षेत्रात तुमच्या मेहनतीला योग्य मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमच्यावर महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सोपवल्या जाऊ शकतात. व्यवसायात नवीन व्यवहार फायदेशीर ठरू शकतात. आर्थिक बाबतीत हा आठवडा संमिश्र स्वरूपाचा राहण्याची शक्यता आहे. मोठ्या गुंतवणुकीबाबतच घाईने निर्णय घेऊ नयेत. कौटुंबिक जीवनात समाधानकारक वातावरण राहण्याची शक्यता आहे..धनू -या आठवड्यात कार्यक्षेत्रात प्रगतीच्या नवीन संधी मिळण्याची शक्यता आहे. वरिष्ठांचे सहकार्य आणि मार्गदर्शन लाभेल. व्यवसायात विचारपूर्वक निर्णय घ्यावेत. बचतीकडे विशेष लक्ष द्यावे. कुटुंबातील वातावरण आनंददायी राहील. घरातील सदस्यांचे सहकार्य लाभेल. जोडीदारासोबतचे संबंध अधिक दृढ होतील. जुन्या गैरसमजांचे निराकरण होऊ शकते. नातेवाइकांच्या भेटीगाठी घडतील. कुटुंबासोबत आनंदाचे क्षण घालवता येतील..मकर -या आठवड्यात कार्यक्षेत्रात सकारात्मक प्रगती होण्याची शक्यता आहे. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभू शकते. रखडलेली कामे मार्गी लागण्याचे संकेत आहेत. व्यवसायात नवीन संधी उपलब्ध होऊ शकतात. आर्थिक दृष्टिकोनातून हा आठवडा समाधानकारक राहण्याची शक्यता आहे. उत्पन्नात काही प्रमाणात वाढ होऊ शकते. पूर्वी केलेल्या प्रयत्नांतून आर्थिक लाभ मिळतील. कुटुंबातील वातावरण आनंददायी आणि शांततापूर्ण राहील..कुंभ -या आठवड्यात कार्यक्षेत्रात नवीन संधी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. सहकाऱ्यांच्या सहकार्यामुळे महत्त्वाची कामे पूर्ण होतील. व्यवसायात नवीन संपर्क फायदेशीर ठरण्याचे संकेत आहेत. आर्थिक दृष्टिकोनातून हा आठवडा संमिश्र स्वरूपाचा राहण्याची शक्यता आहे. पूर्वी अडकलेले पैसे परत मिळण्याचे संकेत आहेत. मात्र अचानक उद््भवणाऱ्या खर्चामुळे आर्थिक नियोजन आवश्यक ठरेल. कौटुंबिक वातावरण आनंददायी राहील..मीन -रखडलेल्या कामांना गती मिळण्याचे संकेत आहेत. व्यवसायात महत्त्वाचे निर्णय घेताना संयम आणि योग्य नियोजन ठेवावे. आर्थिक दृष्टिकोनातून हा आठवडा समाधानकारक राहण्याची शक्यता आहे. उत्पन्नाचे नवीन मार्ग उपलब्ध होऊ शकतात. मोठ्या गुंतवणुकीचे निर्णय विचारपूर्वक घ्यावेत. कौटुंबिक वातावरण आनंददायी आणि शांततापूर्ण राहील. नातेवाइकांच्या भेटीगाठींमुळे आनंदाचे क्षण अनुभवता येतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.