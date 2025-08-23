Horoscope | राशी भविष्य
Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : २३ ऑगस्ट २०२५ ते २९ ऑगस्ट २०२५ - मराठी राशी भविष्य
हा आठवडा ऊर्जा आणि गतिशीलतेचा राहील. तुम्ही नवीन गोष्टी सुरू करण्यास उत्सुक असाल, परंतु घाईघाईने निर्णय घेणे टाळावे.
मेष -
हा आठवडा ऊर्जा आणि गतिशीलतेचा राहील. तुम्ही नवीन गोष्टी सुरू करण्यास उत्सुक असाल, परंतु घाईघाईने निर्णय घेणे टाळावे. आर्थिक स्थिती सामान्य राहील; अचानक धनलाभ होण्याची शक्यता कमी असली, तरी केलेल्या प्रयत्नांचे फळ मिळेल. अनावश्यक खर्चांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे.