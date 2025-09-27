Rashi Bhavishya horoscope in marathi of this week 27th September to 03rd October 2025 all rashi

Horoscope | राशी भविष्य

Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : २७ सप्टेंबर ते ३ ऑक्टोबर, २०२५ - मराठी राशी भविष्य

सकारात्मक घटना तुमचा उत्साह वाढवतील. व्यवसायात काही कामे तत्परतेने कराल. महत्त्वाच्या कामांत पुढाकार राहील. पैशाची आवक वाढेल.
- अनिता केळकर

मेष

सकारात्मक घटना तुमचा उत्साह वाढवतील. व्यवसायात काही कामे तत्परतेने कराल. महत्त्वाच्या कामांत पुढाकार राहील. पैशाची आवक वाढेल. नोकरीत कितीही काम केले, तरी वरिष्ठांचे समाधान होणे कठीण आहे. कामात कार्यतत्पर राहाल. बोलण्याने गैरसमज होणार नाहीत याची काळजी घ्या. महिलांचा वेळ घरातील कामांत जाईल.

