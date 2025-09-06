Rashi Bhavishya horoscope in marathi of this week 6th September 2025 to 12th September 2025
Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : ६ सप्टेंबर २०२५ ते १२ सप्टेंबर २०२५ - मराठी राशी भविष्य

हा आठवडा संमिश्र फलदायी असेल. कामाचा ताण वाढेल. एखादी छोटीशी चूकही समस्या निर्माण करू शकते; त्यामुळे कामावर पूर्ण लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे.
मेष -

हा आठवडा संमिश्र फलदायी असेल. कामाचा ताण वाढेल. एखादी छोटीशी चूकही समस्या निर्माण करू शकते; त्यामुळे कामावर पूर्ण लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. सप्ताहाचा मध्य तुमच्या राशीसाठी नवीन ऊर्जा आणि संधी घेऊन येईल. विशेषतः नोकरीच्या शोधात असलेल्यांसाठी हा काळ चांगला असू शकतो.

