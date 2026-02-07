Horoscope | राशी भविष्य
Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi - कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान - ७ फेब्रुवारी २०२६ ते १३ फेब्रुवारी २०२६ - मराठी राशी भविष्य
नोकरीत चांगली कामगिरी करून वरिष्ठांची शाबासकी मिळवाल. गुरूची साथ तुम्हाला ताजेतवाने ठेवेल.
- अनिता केळकर
मेष -
नोकरीत चांगली कामगिरी करून वरिष्ठांची शाबासकी मिळवाल. गुरूची साथ तुम्हाला ताजेतवाने ठेवेल. व्यवसायात यशाची कमान उंचावत राहण्यासाठी तुमची मेहनत करण्याची तयारी असेल. एखादा धाडसी निर्णय घ्याल. पूर्वी केलेल्या कामाचा आर्थिक किंवा इतर स्वरूपात फायदा मिळण्याची तुमची इच्छा सफल होईल.