Horoscope | राशी भविष्य

Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : ८ नोव्हेंबर २०२५ ते १४ नोव्हेंबर २०२५ - मराठी राशी भविष्य

- अनिता केळकर

मेष

व्यवसायात खेळत्या भांडवलाची आवश्यकता भासेल. त्यासाठी बँका व हितचिंतकांची मदत घ्याल. कामात बिनचूक राहून कामे वेळेत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न कराल. व्यवहारचातुर्याने काही क्षेत्रात यश मिळवाल. नोकरीत कामाचा बोजा वाढेल. दगदग, धावपळ होईल. जादा कामातून पैसे मिळवता येतील.

