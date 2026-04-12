धनु साप्ताहिक राशिभविष्य (१२ एप्रिल २०२६ ते १८ एप्रिल २०२६) : नोकरीत बाळगा सावधगिरी; वाद टाळाच

धनु राशीच्या व्यक्तींसाठी १२ ते १८ एप्रिल या आठवड्यामध्ये अपवादात्मक ग्रहमान दिसत आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी अडथळे तर काही कामांमध्ये अनपेक्षित लाभ असा मिश्र स्वरुपाचा अनुभव या राशीच्या व्यक्तींना येऊ शकतो. वृद्ध आणि प्रवास करणाऱ्यांनी या कालावधीत अधिक सतर्क असणे महत्त्वाचे आहे. .या कालावधीत रहदारीच्या ठिकाणी, पदपथावर चालताना किंवा वाहन चालवताना निष्काळजीपणा टाळा. छोट्या चुकांचं मोठ्या दुर्घटनेत रूपांतरित होऊ शकतं. त्यामुळे सावधगिरी हाच उपाय हा मंत्र लक्षात ठेवा. मूळ नक्षत्राच्या व्यक्तींना घरात आणि बाहेर दोन्हीकडे काही तणावपूर्ण परिस्थितींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे संवाद करताना शब्दांवर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. स्त्रीवर्गाने विशेष संयम राखल्यास अनेक वाद टाळता येतील..धनु राशीच्या नोकरदारांनी ही घ्यावी काळजीया आठवड्यात नोकरीत विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे. वरिष्ठांशी वाद टाळा आणि त्यांच्या सूचनांचे पालन करा. तुमची प्रतिमा टिकवण्यासाठी संयम आणि शिस्त अत्यंत महत्त्वाची ठरेल. पूर्वाषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाच्या सुरुवातीलाच गुरूची कृपा जाणवेल आणि महत्त्वाच्या कामांत मार्गदर्शन मिळेल. तरुणांनी योग्य मित्रांची संगत ठेवली तर करिअरमध्ये पुढे जाण्याचे मार्ग खुले होतील..धनु राशीच्या व्यक्तींसाठी १४ व १५ एप्रिल हे दोन दिवस विशेष शुभ ठरणार आहेत. या दिवशी घेतलेले निर्णय, केलेल्या गाठीभेटी किंवा नवीन सुरुवात यशस्वी होण्याची शक्यता जास्त आहे. व्यावसायिकांनी या काळात जोखीम घेण्यापेक्षा नियोजनावर भर द्यावा. अनोळखी गुंतवणूक किंवा आर्थिक व्यवहार टाळलेलेच बरे. धनु राशीच्या व्यक्तींसाठी या आठवड्यात पिवळा व केशरी हे दोन रंग सकारात्मक ऊर्जा, आत्मविश्वास आणि निर्णयक्षमता वाढवतील. महत्त्वाच्या भेटी किंवा कामांमध्ये या रंगांचा वापर केल्यास लाभ होईल..उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना अमावस्येच्या प्रभावामुळे मातृ-पितृ चिंतेचा सामना करावा लागू शकतो. कुटुंबातील वयोवृद्धांच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष द्यावे. प्रेमसंबंधात असलेल्या व्यक्तींनी गैरसमज टाळण्यासाठी स्पष्ट संवाद साधावा. छोट्या गोष्टींवरून वाद वाढू शकतात. त्यामुळे शांत राहणे महत्त्वाचे आहे. आरोग्याच्या दृष्टीने उष्णतेपासून आणि थकव्यापासून सावध राहा. पुरेशी विश्रांती आणि संतुलित आहार आवश्यक आहे..या आठवड्यात धनु राशीच्या व्यक्तींनी काय करावे?- प्रवास आणि रहदारीत सावध राहा- वरिष्ठांचा मान ठेवा- चुकीच्या संगतीपासून दूर राहा- महत्त्वाचे निर्णय अत्यंत विचारपूर्वक घ्या- कुटुंबीयांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करू नका.