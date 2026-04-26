धनु साप्ताहिक राशिभविष्य : (२६ एप्रिल २०२६ ते २ मे २०२६) शेअर बाजारात जपून वावरा

येत्या आठवड्यात धनु राशीच्या व्यक्तींसाठी भाग्योदयाची नवी कवाडे उघडणार आहेत. २६ एप्रिल ते २ मे २०२६ या काळात चंद्राच्या वाढत्या कला तुमच्या मनातील भावभक्ती आणि आत्मविश्वास द्विगुणित करतील. विशेषतः नोकरी आणि कौटुंबिक जीवनात दीर्घकाळ रेंगाळलेले प्रश्न सुटण्याचे हे संकेत आहेत..धनु राशीसाठी या आठवड्याची सुरुवात आणि शेवट दोन्ही अत्यंत शुभ ग्रहांच्या प्रभावाखाली असणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून नोकरीमध्ये जे अस्थैर्य जाणवत होते किंवा कामाच्या ठिकाणी जे तणावाचे वातावरण होते, त्याचा प्रभाव आता हळूहळू ओसरू लागेल. तुमच्या कामाची दखल घेतली गेल्याने तुम्हाला मानसिक स्थैर्य लाभेल. कौटुंबिक पातळीवरही आनंदाची बातमी मिळेल; विशेषतः घरातील प्रिय व्यक्तींच्या आरोग्याबाबत जी चिंता तुम्हाला सतावत होती, ती आता दूर होईल. आजारपणातून सुधारणा झाल्याने घरातील वातावरण पुन्हा एकदा प्रसन्न होईल..व्यावसायिक दृष्टीने विचार करता, हा आठवडा प्रगतीचा असला तरी एक महत्त्वाची सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. ग्रहमान सुचवत आहे की, या आठवड्यात शेअर बाजारातील मोठ्या 'उठाठेवी' किंवा धोकादायक गुंतवणूक पूर्णपणे टाळावी. घाईघाईत घेतलेला आर्थिक निर्णय अंगलट येऊ शकतो. त्याऐवजी आपल्या मूळ व्यवसायावर लक्ष केंद्रित केल्यास अधिक फायदा होईल. तरुणांसाठी हा आठवडा विशेष फलदायी आहे; त्यांच्या करिअरमधील अडथळे दूर होऊन प्रगतीचे नवे मार्ग प्रशस्त होतील. आत्मविश्वास वाढवणाऱ्या काही सकारात्मक घटना या काळात घडतील..पौर्णिमेचा उत्साह आणि नक्षत्रांचे फलितया आठवड्यातील नक्षत्रांची चाल धनु राशीच्या व्यक्तींना सुखाचा अनुभव देणारी ठरेल. मूळ नक्षत्राच्या व्यक्तींना आजचा रविवार (२६ एप्रिल) एखाद्या शुभ कार्याची मुहूर्तमेढ करण्यासाठी उत्तम आहे. घरात तरुण मुला-मुलींची लग्ने किंवा इतर महत्त्वाची कार्ये ठरण्याचे योग आहेत. पूर्वाषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी येणारा गुरुवार (३० एप्रिल) विशेष यशाचा दिवस ठरेल. या दिवशी तुम्हाला एखादे असे यश मिळेल जे तुमच्या कायमचे लक्षात राहील. नोकरीतील वातावरण तुमच्या कल्पनेपेक्षा अधिक अनुकूल होईल आणि वरिष्ठांकडून शाबासकीची थाप मिळेल..उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी सप्ताहाचा शेवट म्हणजेच १ आणि २ मे हे दिवस अतिशय गोड राहतील. १ मे रोजी असणारी बुद्ध पौर्णिमा प्रेमिकांसाठी 'हृद्य' भेटीगाठी घडवून आणणारी ठरेल. नात्यातील दुरावा संपून जवळीक वाढेल. विवाहित व्यक्तींना जोडीदाराकडून एखादी आनंदवार्ता ऐकायला मिळेल, ज्यामुळे संपूर्ण कुटुंब एकत्र येऊन मौजमजा कराल. महत्त्वाच्या लोकांशी होणाऱ्या गाठीभेटी भविष्यातील योजनांसाठी लाभदायक ठरतील. पौर्णिमेच्या शुभ ऊर्जेमुळे तुमच्यातील नकारात्मकता निघून जाऊन एक नवी उमेद निर्माण होईल..आठवड्याचे खास भाकीत आणि विशेष उपायनोकरी : अस्थैर्य संपून कामात स्थिरता येईल. नवीन प्रकल्पाची जबाबदारी मिळू शकते.तरुण वर्ग : करिअरचे प्रश्न सुटतील. जोडीदाराच्या शोधात असलेल्यांना यश मिळेल.आर्थिक : शेअर बाजार टाळा, पण नियमित उत्पन्नात वाढ होण्याचे संकेत आहेत.शुभ वार : रविवार (२६ एप्रिल) आणि गुरुवार (३० एप्रिल).विशेष उपाय : गुरुवारी दत्तगुरूंची उपासना करा किंवा 'विष्णू सहस्त्रनामा'चे पठण करा. पिवळ्या रंगाचे वस्त्र परिधान करणे तुमच्यासाठी भाग्यकारक ठरेल.थोडक्यात सांगायचे तर, धनु राशीसाठी हा आठवडा कौटुंबिक सौख्य आणि व्यावसायिक यशाचा संगम आहे. शेअर बाजारातील जोखीम टाळली, तर पौर्णिमेचा हा काळ तुमच्या आयुष्यात गोड आठवणींची भर घालेल.