Horoscope | राशी भविष्य

Daily Rashi Bhavishya: भाग्य, यश आणि आशीर्वाद! 'या' राशींच्या लोकांनावर असेल शनिदेवाची कृपादृष्टी, वाचा आजच राशीभविष्य

Saturn’s Influence on Zodiac Signs: आज १० जानेवारी रोजी शनी देवांच्या कृपेने या राशींना मिळणार भाग्य, यश आणि समृद्धी. वाचा आजचं राशिभविष्य आणि जाणून घ्या कोणती राशी राहणार लकी
Saturn’s Influence on Zodiac Signs

Saturn’s Influence on Zodiac Signs

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Marathi Today Horoscope Predictions: आज शनिवार आहे आणि स्वामी ग्रह शनिदेव मुक्त आहेत. माघ मासाच्या कृष्ण पक्षाच्या सप्तमीनंतर अष्टमी तिथी सुरू होईल. चंद्र सुरुवातीला कन्या राशीत राहील आणि नंतर तूळ राशीत प्रवेश करेल. अमला योग आणि गजकेसरी योग तयार होतात, ज्यामुळे काही राशींना भाग्य अनुकूल राहील.

Loading content, please wait...
Capricorn Horoscope
Aquarius Horoscope
Aries Horoscope
Cancer Horoscope
horoscope
weekly horoscope
Daily Horoscope
Shani Jayanti
Zodiac
Zodiac Signs
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions
Zodiac Signs Forecast

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com