Daily Rashi Bhavishya: भाग्य, यश आणि आशीर्वाद! 'या' राशींच्या लोकांनावर असेल शनिदेवाची कृपादृष्टी, वाचा आजच राशीभविष्य

Marathi Today Horoscope Predictions: आज शनिवार आहे आणि स्वामी ग्रह शनिदेव मुक्त आहेत. माघ मासाच्या कृष्ण पक्षाच्या सप्तमीनंतर अष्टमी तिथी सुरू होईल. चंद्र सुरुवातीला कन्या राशीत राहील आणि नंतर तूळ राशीत प्रवेश करेल. अमला योग आणि गजकेसरी योग तयार होतात, ज्यामुळे काही राशींना भाग्य अनुकूल राहील..आजचा दिवस हस्त नक्षत्राखाली सुरू झाला असून आणि दुपारी चित्रा नक्षत्र प्रभावात राहील. शनीच्या प्रभावामुळे मेष, मिथुन आणि इतर काही राशींना आर्थिक, वैवाहिक आणि व्यावसायिक लाभ होण्याची शक्यता आहे..मेष राशीमेष राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस खूप शुभ राहील. इतर कामे पूर्ण होतील आणि आर्थिक संधी मिळतील. तुमच्या जोडीदारासोबत घालवलेला वेळ आनंददायी असेल. व्यवसायात नवीन प्रकल्प यशस्वी होतील आणि कौटुंबिक वातावरणात शांती राहील.उपायपिपळाच्या झाडाचे पाणी अर्पण करा आणि ओम शं शनैश्चराय नम: या मंत्राचा जप करा. यामुळे शनिदेव प्रसन्न होतील आणि त्रास दूर होतील.मिथुन राशीमिथुन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस करिअरमध्ये प्रगती आणि आर्थिक लाभ देईल. कठोर परिश्रम फलदायी ठरतील आणि नवीन संधी मिळतील. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांकडून सहकार्य मिळेल आणि सर्जनशील क्षेत्रात काम करण्याच्या शुभ संधी आहेत. वैवाहिक जीवन आनंददायी राहील आणि तुमच्या जोडीदाराची मदत फायदेशीर ठरेल.उपायकाळे तीळ आणि गूळ दान करा; शनि मंदिरात सरसोंचाया तेलाचा दीप लावा. यामुळे अडथळे दूर होतील..कर्क राशीकर्क राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या फायदेशीर राहील. समाजात आदर आणि सन्मान वाढला तर कामात प्रगती होईल. जोडीदाराचे सहकार्य फायदेशीर ठरेल आणि कुटुंबात चांगली बातमी मिळेल. भावनांच्या मदतीने दीर्घकालीन आर्थिक संधी निर्माण होतील.उपायशनिदेवाला गर्जुनाला अन्न द्या आणि काळे तीळ अर्पण करा. यामुळे जीवनात समृद्धी येईल.कन्या राशीकन्या राशीच्या लोकांना आज आर्थिक आणि व्यावसायिक लाभ होतील. तंत्रज्ञान किंवा कलात्मक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी हा दिवस विशेषतः शुभ राहील. सर्जनशील काम करणाऱ्यांना नवीन ओळख मिळेल आणि पैशासाठी नवीन मार्ग उघडतील. अभ्यासक आणि विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कठोर परिश्रमाचे फळ मिळेल.उपायहनुमानजीना चामेलीच्या तेलाचा दीप लावा आणि हनुमान चालीसा वाचा. यामुळे आर्थिक अडथळे दूर होतील..धनु राशीधनु राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस अपेक्षेपेक्षा चांगला असेल. तुम्हाला सरकारी कामात यश मिळेल आणि तुमचे थांबलेले काम पूर्ण होईल. व्यावसायिक भागीदारीतून तुम्हाला फायदा होईल आणि वरिष्ठांकडून सहकार्य मिळेल. तांत्रिक कौशल्ये आणि अनुभवामुळे करिअरमध्ये वाढ होईल.उपायपीपलाच्या झाडखली सरसोंच्या तेलाचा दीप लावा. यामुळे सरकारी कामातील अडथळे दूर होतील आणि योजना यशस्वी होतील..