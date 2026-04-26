वृश्चिक साप्ताहिक राशिभविष्य : (२६ एप्रिल २०२६ ते २ मे २०२६) जुन्या गुंतवणुकीतून लाभ होईल

येत्या आठवड्यात वृश्चिक राशीच्या व्यक्तींसाठी ग्रहांची स्थिती अत्यंत कल्पकतेने आणि विवेकाने पावले उचलण्याचे संकेत देत आहे. २६ एप्रिल ते २ मे २०२६ या काळात एका बाजूला शुक्राचे शुभ भ्रमण आणि पौर्णिमेची ऊर्जा तुम्हाला लाभ देईल, तर दुसऱ्या बाजूला संयम राखणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरेल..वृश्चिक राशीच्या व्यक्तींसाठी या आठवड्याचे ग्रहमान 'विवेक' जागृत ठेवण्याचा सल्ला देत आहे. कोणत्याही व्यवहारात किंवा बोलण्यात घाई करू नका. विशेषतः आरोग्याच्या बाबतीत हा आठवडा सावधानतेचा आहे; कोणतीही व्यसने किंवा कुपथ्ये (खाण्यापिण्यातील हलगर्जीपणा) तुम्हाला महागात पडू शकतात. मात्र, दुसरीकडे पौर्णिमेकडे झुकणाऱ्या चंद्रकला आणि शुक्राचे शुभ भ्रमण तुमच्या आयुष्यात सुखाचे वारे घेऊन येईल. आजचा रविवार आणि उद्याचा मोहिनी एकादशीचा सोमवार महत्त्वाच्या कामांसाठी अत्यंत सुसंगत आहे. जर तुमची काही शासकीय किंवा कायदेशीर कामे प्रलंबित असतील, तर ती मार्गी लावण्यासाठी हा सर्वोत्तम काळ आहे..नोकरी शोधणाऱ्या तरुणांसाठी हा आठवडा भाग्याचा ठरेल. मुलाखतींमध्ये तुमचे सादरीकरण प्रभावी राहील आणि नोकरी मिळण्याचे उत्तम योग आहेत. व्यावसायिक दृष्टीने विचार करता, सप्ताहाच्या आरंभी तुमच्या उपक्रमांना चांगलाच उठाव मिळेल. बाजारातील तुमच्या शब्दाला वजन प्राप्त होईल. जे उद्योजक भांडवलाच्या शोधात आहेत, त्यांना या आठवड्यात योग्य मार्गातून भांडवल उपलब्ध होईल, ज्यामुळे रखडलेले प्रकल्प पुन्हा वेग घेतील. आर्थिक स्थिती बळकट झाल्याने मानसिक समाधान लाभेल..पुत्रचिंता निवारण आणि पौर्णिमेचा दैवी अनुभव१ मे रोजी साजरी होणारी बुद्ध पौर्णिमा वृश्चिक राशीसाठी खऱ्या अर्थाने संकटमोचक ठरेल. अनेक दिवसांपासून पालकांना सतावत असलेली 'पुत्रचिंता' (मुलांच्या करिअर किंवा आरोग्याबाबतची चिंता) या पौर्णिमेच्या प्रभावात पूर्णपणे दूर होईल. ज्येष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना या काळात जुन्या गुंतवणुकीतून, जसे की शेअर्स किंवा जमिनीच्या व्यवहारातून, निश्चित लाभ मिळेल. अचानक झालेला हा धनलाभ तुमच्या भविष्यातील योजनांना बळ देईल. शुक्रवारी रात्री तुम्हाला एखादी 'दैवी प्रचिती' येईल किंवा एखाद्या शुभ घटनेमुळे तुमची देवावरची श्रद्धा अधिक दृढ होईल..विशाखा आणि अनुराधा नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी आठवड्याची सुरुवात वैवाहिक जीवनात आनंदाचे रंग भरणारी असेल. जोडीदारासोबतचे मतभेद संपून मधुर संबंध प्रस्थापित होतील. घरातील वातावरण उत्साही राहील. अनुराधा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी मात्र आपल्या गुप्त शत्रूंपासून सावध राहावे. विशेषतः नोकरी करणाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी जी 'गुप्तचिंता' किंवा भीती सतावत होती, ती शनिवारपर्यंत नष्ट होईल. पौर्णिमेच्या ऊर्जेमुळे तुमची निर्णयक्षमता वाढेल आणि तुम्ही आत्मविश्वासाने संकटांचा सामना कराल..आठवड्याचे खास भाकीत आणि विशेष उपायव्यवसाय : भांडवल पुरवठा सुरळीत होईल. नवीन भागीदारीसाठी २७ एप्रिलचा दिवस उत्तम आहे.नोकरी : वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल. प्रलंबित पगारवाढ किंवा पदोन्नतीची चर्चा सकारात्मक होईल.आरोग्य : उष्णतेचे विकार टाळण्यासाठी जास्तीत जास्त पाण्याचे सेवन करा.शुभ वार : सोमवार (मोहिनी एकादशी) आणि शुक्रवार (बुद्ध पौर्णिमा).विशेष उपाय : दररोज 'हनुमान अष्टक' पठण करा आणि गुरुवारी गरजू व्यक्तीला पिवळे अन्न दान करा. यामुळे अडथळे दूर होतील.थोडक्यात सांगायचे तर, वृश्चिक राशीसाठी हा आठवडा चिंतामुक्त होण्याचा आणि प्रगतीचा आहे. विवेकाने वागलात आणि विवेकाची साथ सोडली नाही, तर आर्थिक आणि कौटुंबिक दोन्ही आघाड्यांवर तुम्ही यशस्वी व्हाल.