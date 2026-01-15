Shukraditya Rajyog 2026: शुक्रादित्य राजयोग! गुरुवारी पैशांच्या बाबतीत या राशींचे नशीब चमकरणार; पाहा आजचे करिअर राशीभविष्य

Marathi Daily Horoscope: गुरुवार, १५ जानेवारी २०२६ रोजी मकर राशीत सूर्य आणि शुक्र ग्रह एकत्र येत असून त्यामुळे शुक्रादित्य राजयोग निर्माण होत आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार हा योग अत्यंत लाभदायक मानला जातो..या योगाच्या प्रभावामुळे अनेक राशींच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता असून करिअरमध्ये प्रगतीचे नवे मार्ग खुल्ले होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः नोकरी करणारे, व्यापारी आणि स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांसाठी हा दिवस महत्वाचा ठरणार आहे. चला तर जाणून घेऊया, मेष ते मीन या १२ राशींसाठी गुरुवारचा दिवस कसा असेल.Laughter Therapy: ताण, चिंता कमी करून उत्तम आरोग्यासाठी मदत करते लाफ्टर थेरपी! ही आहे करण्याची योग्य पद्धत.मेषआज कामाच्या ठिकाणी काही नवीन बदल अनुभवता येतील. सुरुवातीला तुम्हाला थोडे अस्वस्थ वाटू शकते, मात्र तुमचा सकारात्मक दृष्टिकोन तुम्हाला परिस्थिती हाताळण्यास मदत करेल. सहकाऱ्यांमध्ये संवाद सुधारा. समाजसेवा किंवा इतरांकडून मदत मिळाल्याने तुम्हाला मानसिक समाधान मिळेल. कुटुंबातील एखाद्याच्या स्वभावाकडे लक्ष द्या.वृषभआजचा दिवस कुटुंबासोबत मजेत जाईल. अचानक काही चांगली बातमी मिळाल्याने आनंदी वाटत असेल. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांकडून सहकार्य मिळेल. आरोग्याबाबत थोडी काळजी घेणे आवश्यक आहे. संध्याकाळी सामाजिक किंवा धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी होण्याची शक्यता आहे.मिथुनआज नशीब तुमच्या बाजूने असेल. वडीलधाऱ्यांच्या मार्गदर्शनामुळे आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. वासनेचा ताण वाढेल आणि कीर्ती तुमच्यासोबत राहील. खर्चावर नियंत्रण ठेवले तर आर्थिक संतुलन चांगले राहील. प्रवास करताना काळजी घ्या.कर्कआजचा दिवस आर्थिकदृष्ट्या खूप फायदेशीर ठरू शकतो. अचानक धनलाभ होण्याची शक्यता आहे. व्यवसायातील कोणतेही प्रलंबित काम पूर्ण होईल. आदर वाढेल. कोणताही निर्णय घेताना फक्त तुमच्या भावनांवर नियंत्रण ठेवा, अन्यथा भविष्यात समस्या उद्भवू शकतात..सिंहआज नेतृत्वगुणांचा विकास करा. सरकारी किंवा प्रशासकीय क्षेत्रात प्रसिद्धी मिळण्याची शक्यता आहे. स्पर्धात्मक क्षेत्रात तुम्ही चमकाल. आरोग्याच्या बाबतीत, आहार आणि दैनंदिन दिनचर्येची काळजी घ्या. संध्याकाळी मित्र आणि कुटुंबियांसोबत वेळ घालवण्याची संधी मिळेल.कन्याआज तुम्ही प्रत्येक इच्छेचे ध्येय साध्य कराल. तुमच्या कठोर परिश्रमाचे तुमच्या वरिष्ठांकडून कौतुक होईल. सामाजिक आणि धार्मिक कार्यात भाग घेतल्याने मानसिक समाधान मिळेल. वैवाहिक जीवनात विवेक राहील. विरोधक निष्प्रभ राहिले.तूळआजचा दिवस अभ्यास, परीक्षा आणि मुलाखतींसाठी अनुकूल आहे. आर्थिक उन्नतीचे नवीन मार्ग निर्माण होऊ शकतात. तुमच्या बोलण्याच्या आणि विचार करण्याच्या शैलीचा लोकांवर प्रभाव पडेल. कामाच्या धावपळीत आरोग्याकडे दुर्लक्ष करू नका. तुमच्या जोडीदाराकडून तुम्हाला पूर्ण सहकार्य मिळेल.वृश्चिकआज आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. कठोर परिश्रम पूर्ण केल्यानंतर आत्मविश्वास वाढला. नवीन संपर्क निर्माण होण्याची शक्यता आहे. जे भविष्यात फायदेशीर ठरतील. फक्त तुमचा राग नियंत्रित करा. संध्याकाळी मजा करण्याची शक्यता आहे..SSC and HSC Exam Centers: मोठी बातमी! दहावी-बारावीच्या 107 परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द; पाहा संपूर्ण यादी.धनुआज घरगुती सुखसोयींवर खर्च होईल. आर्थिक व्यवहारात सावधगिरी बाळगा. सरकारी गोष्टीमध्ये तुम्हाला यश मिळू शकते. विरोधकांचे प्रयत्न निष्फळ ठरले. जर तुम्ही धीर धरला तर दिवस तुमच्या बाजूने जाईल.मकरमकर राशीच्या व्यक्तींना शुक्रादित्य योगाचा जास्तीत जास्त फायदा होण्याची शक्यता आहे. व्यवसायात अपेक्षित नफा मिळेल. नोकरीत प्रगती किंवा पदोन्नतीची बातमी मिळू शकते. भविष्यासाठी नवीन योजना. गाडी चालवताना काळजी घ्या.कुंभकौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमुळे खर्च वाढू शकतो. तुमच्या जोडीदाराच्या आरोग्याकडे लक्ष देणे विशेषतः महत्वाचे आहे. मालमत्तेशी संबंधित निर्णय घाईघाईने घेऊ नका. संयम आणि योग्य नियोजन फायदेशीर ठरेल.मीनआज वैवाहिक आणि कौटुंबिक जीवनात आनंदाचे वातावरण असेल. व्यवसायात प्रगती झाल्यामुळे तुम्हाला समाधान मिळेल. विद्यार्थ्यांसाठी दिवस सकारात्मक आहे. तुमच्या वास्तव्यादरम्यान तुम्हाला काही संबंधित माहिती मिळू शकेल. पालकांचा सल्ला मार्ग दाखवेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.