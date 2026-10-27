Sun Transit 2026 in Swati Nakshatra : सूर्य बदलणार चाल! 'या' 5 राशींच्या नशिबात मोठा बदल, पगारवाढ अन् व्यवसायातून होणार तगडा फायदा

Surya Gochar 2026 career predictions : ज्योतिषशास्त्रानुसार, ग्रहांचा राजा मानला जाणारा सूर्य २४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दुपारी १२ वाजून ५६ मिनिटांनी स्वाती नक्षत्रात प्रवेश केला आहे. सूर्याचे हे नक्षत्र संक्रमण ६ नोव्हेंबरपर्यंत कायम राहणार असून, त्यानंतर सूर्य विशाखा नक्षत्रात प्रवेश करेल. या कालावधीत काही राशींच्या व्यक्तींना करिअर, व्यवसाय आणि आर्थिक बाबतीत सकारात्मक परिणाम मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..ज्योतिषीय मान्यतेनुसार, सूर्याच्या स्वाती नक्षत्रातील भ्रमणाचा वृषभ, मिथुन, कन्या, तूळ आणि कुंभ या पाच राशींना विशेष लाभ होऊ शकतो. या राशींच्या व्यक्तींना रखडलेली कामे पूर्ण करण्याची संधी मिळू शकते. तसेच नोकरी, व्यवसाय आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये अनुकूल परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे..वृषभ रास : व्यवसायात लाभ आणि आर्थिक प्रगतीचे संकेतवृषभ राशीच्या व्यक्तींसाठी सूर्याचे स्वाती नक्षत्रातील भ्रमण अनुकूल ठरू शकते. या काळात व्यवसायातून चांगला लाभ मिळण्याची शक्यता असून, आर्थिक स्थितीत सुधारणा होऊ शकते. नवीन व्यवसाय सुरू करण्याचा किंवा एखादा नवीन उपक्रम हाती घेण्याचा विचार करत असाल, तर नियोजनासाठी हा कालावधी महत्त्वाचा ठरू शकतो. योग्य निर्णय आणि मेहनतीच्या जोरावर प्रगतीच्या संधी मिळू शकतात..Taurus Horoscope 2026 : प्रेमात आणि विवाहात अजिबात घाई नको! वृषभ राशीसाठी 2026 मधील आगामी काळ आव्हानात्मक; नुकसान टाळण्यासाठी 'या' गोष्टींची घ्या काळजी.मिथुन रास : करिअरमध्ये संधी मिळण्याची शक्यतामिथुन राशीच्या व्यक्तींसाठी हा काळ सकारात्मक ठरू शकतो. दीर्घकाळापासून अडकलेली रक्कम परत मिळण्याची शक्यता असून, व्यावसायिक क्षेत्रातही अनुकूल परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. नोकरी करणाऱ्यांना त्यांच्या कामाचे चांगले परिणाम दिसू शकतात. करिअरमध्ये प्रगतीच्या संधी मिळण्याची शक्यता आहे. या काळात कुटुंबासाठी वेळ काढल्यास नात्यांमधील सुसंवाद अधिक दृढ होण्यास मदत होईल..कन्या रास : आर्थिक दिलासा आणि पगारवाढीचे संकेतकन्या राशीच्या व्यक्तींनाही सूर्य संक्रमणाचा लाभ मिळू शकतो. अडकलेली देणी किंवा प्रलंबित आर्थिक व्यवहार मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. व्यावसायिकांना नवीन संधी मिळू शकतात, तर नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना कामाच्या ठिकाणी सकारात्मक बदल अनुभवता येऊ शकतात. काही व्यक्तींना पगारवाढ किंवा इतर लाभांबाबत आनंदाची बातमी मिळण्याची शक्यता ज्योतिषीय अंदाजातून व्यक्त केली जात आहे. मात्र, आर्थिक निर्णय घेताना योग्य विचार करणे आवश्यक ठरेल..Tortoise Lifespan : कासवांचे आयुष्य 150 ते 500 वर्षांपेक्षा जास्त कसे असते? जाणून घ्या त्यांच्या दीर्घायुष्याचे थक्क करणारे रहस्य.तूळ रास : अडचणी दूर होऊन मानसिक शांतता मिळण्याची शक्यतातूळ राशीच्या व्यक्तींसाठी सूर्याचे स्वाती नक्षत्रातील वास्तव्य दिलासादायक ठरू शकते. गेल्या काही काळापासून सुरू असलेल्या अडचणींमध्ये हळूहळू सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मानसिक तणाव कमी होऊन मनःशांती मिळू शकते. वैयक्तिक आयुष्यातील संबंध सुधारण्यासाठी संवाद आणि संयम महत्त्वाचा ठरेल. कुटुंबातील सदस्यांशी तसेच जवळच्या व्यक्तींशी सुसंवाद राखल्यास परिस्थिती अधिक सकारात्मक होऊ शकते..कुंभ रास : करिअर आणि व्यवसायात यशाची संधीकुंभ राशीच्या व्यक्तींसाठी हा कालावधी प्रगतीच्या दृष्टीने अनुकूल ठरू शकतो. नोकरीत नवीन जबाबदाऱ्या मिळण्याची किंवा कामातून चांगले परिणाम साध्य होण्याची शक्यता आहे. व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींना नवीन संधी मिळू शकतात. विशेषतः व्यापाराशी संबंधित लोकांना त्यांच्या प्रयत्नांचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. सातत्याने मेहनत घेतल्यास आणि योग्य नियोजन केल्यास अपेक्षित उद्दिष्टांच्या दिशेने वाटचाल करता येऊ शकते..६ नोव्हेंबरपर्यंत या पाच राशींना काय लाभ होऊ शकतो?ज्योतिषीय अंदाजानुसार, सूर्याच्या स्वाती नक्षत्रातील भ्रमणाचा वृषभ, मिथुन, कन्या, तूळ आणि कुंभ या राशींना करिअर, व्यवसाय, आर्थिक व्यवहार आणि वैयक्तिक संबंधांच्या बाबतीत अनुकूल परिणाम मिळू शकतात. मात्र, हे अंदाज पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यतांवर आधारित आहेत. प्रत्यक्ष आयुष्यातील परिणाम व्यक्तीच्या परिस्थितीवर, प्रयत्नांवर आणि निर्णयांवर अवलंबून असतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.