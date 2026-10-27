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Sun Transit 2026 in Swati Nakshatra : सूर्य बदलणार चाल! 'या' 5 राशींच्या नशिबात मोठा बदल, पगारवाढ अन् व्यवसायातून होणार तगडा फायदा

Sun Transit 2026: Sun Enters Swati Nakshatra - २४ ऑक्टोबरला सूर्याने स्वाती नक्षत्रात प्रवेश केला आहे. ज्योतिषीय अंदाजानुसार, ६ नोव्हेंबरपर्यंत वृषभ, मिथुन, कन्या, तूळ आणि कुंभ राशींना करिअर, व्यवसाय आणि आर्थिक बाबतीत अनुकूल परिणाम मिळण्याची शक्यता आहे.
Sun transit 2026 Swati Nakshatra effects

Sun transit 2026 Swati Nakshatra effects

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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Surya Gochar 2026 career predictions : ज्योतिषशास्त्रानुसार, ग्रहांचा राजा मानला जाणारा सूर्य २४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दुपारी १२ वाजून ५६ मिनिटांनी स्वाती नक्षत्रात प्रवेश केला आहे. सूर्याचे हे नक्षत्र संक्रमण ६ नोव्हेंबरपर्यंत कायम राहणार असून, त्यानंतर सूर्य विशाखा नक्षत्रात प्रवेश करेल. या कालावधीत काही राशींच्या व्यक्तींना करिअर, व्यवसाय आणि आर्थिक बाबतीत सकारात्मक परिणाम मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

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