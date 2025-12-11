Surya Gochar 2025: 16 डिसेंबरपासून 'या' 3 राशींचा वाढेल आदर, प्रत्येक क्षेत्रात मिळेल यश

Sun Transit December 2025: ग्रहांचा राजा सूर्य वर्षाच्या अखेरीस भ्रमण करणार आहे. 16 डिसेंबर रोजी पहाटे 4:27 वाजता तो धनु राशीत प्रवेश करेल. सूर्याचा धनु राशीत प्रवेश केल्याने खरमास सुरू होईल, जो 14 जानेवारी 2026 पर्यंत चालेल. ज्योतिषशास्त्रात, सूर्याला सन्मान आणि आत्मविश्वासाचा कारक मानलं जातं. तो एका राशीत 30 दिवस राहतो आणि नंतर दुसऱ्या राशीत प्रवेश करतो. यामुळे त्याचे शुभ आणि अशुभ परिणाम एका महिन्यापर्यंत 12 राशींच्या लोकांवर होतात. म्हणूनच, जेव्हा सूर्य धनु राशीत प्रवेश करतो तेव्हा काही राशींना चांगले परिणाम अनुभवायला मिळतात, ज्याचे शुभ परिणाम 30 दिवस टिकतात. शिवाय, या राशीच्या लोकांना त्यांच्या घरांमध्ये, नोकरीत, सरकारी क्षेत्रात आणि निर्णय घेण्याच्या क्षेत्रात यश मिळेल. .मेषसूर्याच्या संक्रमणामुळे मेष राशीला आर्थिक फायदा होऊ शकतो. जर तुम्हाला व्यवसायात आर्थिक समस्या येत असेल तर नफा होऊ शकतो. शिवाय, तुमच्या व्यवसायात चांगली प्रगती दिसेल, ज्याला तुम्ही पुढे नेण्यासाठी संघर्ष करत आहात. घरात आनंदी वातावरण राहील. महत्त्वाचे म्हणजे, या काळात तुमच्या आयुष्यात एखादी इच्छित व्यक्ती येऊ शकते. .धनुधनु राशीसाठी हा एक खास काळ असेल. पदोन्नतीमुळे तुम्हाला परदेश प्रवास करण्याची संधी देखील मिळेल. करिअर आणि व्यवसायाच्या दृष्टीने हा काळ तुमच्यासाठी अनुकूल असेल. त्यांच्या मुलांच्या विशेष कामगिरीमुळे धनु राशीला सामाजिक आदर मिळेल. जवळच्या प्रिय व्यक्तीच्या कामगिरीमुळे आनंद मिळेल. कुटुंब आणि कामाच्या ठिकाणी आदर वाढेल. लग्न जुळून येण्याची देखील शक्यता आहे. .Year End 2025: शनीने 2025 मध्ये काय काय केले? जाणून घ्या भ्रमणापासून नक्षत्र बदलापर्यंत, एका क्लिकवर.सिंहसूर्य हा सिंह राशीचा स्वामी ग्रह आहे. त्यामुळे हे संक्रमण सिंह राशीच्या लोकांना त्यांच्या परिश्रमाचे अपेक्षित फळ देईल. या काळात व्यवसायातही चांगले परिणाम मिळतील. जर एखादा खटला न्यायालयात प्रलंबित असेल तर निकाल तुमच्या बाजूने येईल. तुमच्या जोडीदारासोबत आनंदी काळ घालवण्याच्या संधी तुम्हाला मिळतील. सरकारी नोकरी मिळण्याची शक्यता जास्त आहे. समाजात तुमचा आदरही वाढेल. वरिष्ठ आणि सहकाऱ्यांशी चांगले संबंध राखल्याने फळ मिळेल..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.