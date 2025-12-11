Horoscope | राशी भविष्य

Surya Gochar 2025: 16 डिसेंबरपासून 'या' 3 राशींचा वाढेल आदर, प्रत्येक क्षेत्रात मिळेल यश

Surya Gochar 2025 effects on zodiac signs: सूर्य धनु राशीत प्रवेश करणार आहे. या संक्रमणावेळी काही राशींना त्यांच्या नोकरी, व्यवसाय, नातेसंबंध आणि समाजात आदर मिळू शकतो. यामध्ये तुमची रास आहे का हे जाणून घेऊया.
Surya Gochar 2025

Surya Gochar 2025 effects on zodiac signs

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Sun Transit December 2025: ग्रहांचा राजा सूर्य वर्षाच्या अखेरीस भ्रमण करणार आहे. 16 डिसेंबर रोजी पहाटे 4:27 वाजता तो धनु राशीत प्रवेश करेल. सूर्याचा धनु राशीत प्रवेश केल्याने खरमास सुरू होईल, जो 14 जानेवारी 2026 पर्यंत चालेल. ज्योतिषशास्त्रात, सूर्याला सन्मान आणि आत्मविश्वासाचा कारक मानलं जातं. तो एका राशीत 30 दिवस राहतो आणि नंतर दुसऱ्या राशीत प्रवेश करतो. यामुळे त्याचे शुभ आणि अशुभ परिणाम एका महिन्यापर्यंत 12 राशींच्या लोकांवर होतात. म्हणूनच, जेव्हा सूर्य धनु राशीत प्रवेश करतो तेव्हा काही राशींना चांगले परिणाम अनुभवायला मिळतात, ज्याचे शुभ परिणाम 30 दिवस टिकतात. शिवाय, या राशीच्या लोकांना त्यांच्या घरांमध्ये, नोकरीत, सरकारी क्षेत्रात आणि निर्णय घेण्याच्या क्षेत्रात यश मिळेल.

