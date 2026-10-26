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Taurus Horoscope 2026 : प्रेमात आणि विवाहात अजिबात घाई नको! वृषभ राशीसाठी 2026 मधील आगामी काळ आव्हानात्मक; नुकसान टाळण्यासाठी 'या' गोष्टींची घ्या काळजी

Taurus Horoscope 2026 Predictions Until December 5 : वृषभ राशीच्या व्यक्तींनी ५ डिसेंबर २०२६ पर्यंत व्यवसाय, गुंतवणूक, आर्थिक व्यवहार आणि नातेसंबंधांबाबत सावधगिरी बाळगावी. राहू-केतूच्या स्थितीतील बदलानंतर परिस्थितीत बदल होण्याची शक्यता ज्योतिषीय अंदाजातून वर्तवली आहे.
Taurus horoscope December 2026 What changes?

Taurus horoscope December 2026 What changes?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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Taurus Horoscope 2026 : वृषभ राशीच्या व्यक्तींसाठी २०२६ मधील आगामी काळ काहीसा आव्हानात्मक ठरू शकतो. ज्योतिषीय अंदाजानुसार, ५ डिसेंबरपर्यंत व्यवसायात विविध अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. कुंडलीतील राहू आणि केतूची स्थिती प्रतिकूल परिणाम देऊ शकते, असे मानले जाते. त्यामुळे या काळात कोणताही निर्णय घेताना विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. विशेषतः लोभापोटी चुकीचा मार्ग निवडणे किंवा अनैतिक कृती करणे टाळावे. अशा निर्णयांमुळे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असल्याने संयम आणि प्रामाणिकपणा राखणे हिताचे ठरेल.

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