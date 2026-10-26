Taurus Horoscope 2026 : प्रेमात आणि विवाहात अजिबात घाई नको! वृषभ राशीसाठी 2026 मधील आगामी काळ आव्हानात्मक; नुकसान टाळण्यासाठी 'या' गोष्टींची घ्या काळजी

Taurus Horoscope 2026 : वृषभ राशीच्या व्यक्तींसाठी २०२६ मधील आगामी काळ काहीसा आव्हानात्मक ठरू शकतो. ज्योतिषीय अंदाजानुसार, ५ डिसेंबरपर्यंत व्यवसायात विविध अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. कुंडलीतील राहू आणि केतूची स्थिती प्रतिकूल परिणाम देऊ शकते, असे मानले जाते. त्यामुळे या काळात कोणताही निर्णय घेताना विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. विशेषतः लोभापोटी चुकीचा मार्ग निवडणे किंवा अनैतिक कृती करणे टाळावे. अशा निर्णयांमुळे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असल्याने संयम आणि प्रामाणिकपणा राखणे हिताचे ठरेल..व्यवसायात निर्णय घेताना सावधगिरी बाळगावृषभ राशीच्या व्यक्तींनी मोठी गुंतवणूक करण्यापूर्वी, नवीन व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी किंवा कोणासोबत भागीदारी करण्यापूर्वी अनुभवी व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. कोणत्याही करारावर किंवा कायदेशीर कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी त्यातील अटी काळजीपूर्वक तपासून घ्याव्यात. चुकीचा सल्ला, निष्काळजीपणा किंवा फसवणुकीमुळे नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..ऑक्टोबर महिन्यात अपेक्षेप्रमाणे नफा मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात, असा ज्योतिषीय अंदाज आहे. तसेच, कार्यालयातील राजकारणापासून दूर राहणे योग्य ठरेल. वरिष्ठांशी मतभेद किंवा वाद निर्माण होणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी. ३१ ऑक्टोबरनंतर आर्थिक लाभात घट होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळे उत्पन्न आणि खर्चाचे नियोजन करून आर्थिक व्यवहारांमध्ये घाई टाळावी..Venus Transit Astrology : शुक्राचे 'चित्रा' नक्षत्रात आगमन; मेषसह 4 राशींच्या आयुष्यात होणार धनवर्षाव, करिअरमध्येही मोठी प्रगती.गुंतवणुकीचे निर्णय भावनेच्या भरात घेऊ नकावृषभ राशीच्या व्यक्तींनी गुंतवणुकीबाबत भावनिक होऊन निर्णय घेणे टाळावे. केवळ आकर्षक परताव्याच्या अपेक्षेने किंवा इतरांच्या सांगण्यावरून पैसे गुंतवण्याऐवजी संबंधित बाबींची योग्य माहिती घ्यावी. आर्थिक जोखीम समजून घेऊनच पुढील पाऊल उचलणे महत्त्वाचे ठरेल..प्रेमसंबंध आणि विवाहाच्या निर्णयांत घाई टाळाअविवाहित व्यक्तींनी विवाह किंवा प्रेमसंबंधांबाबत निर्णय घेताना घाई करू नये. पुरेशी ओळख आणि विचारविनिमय न करता आश्वासने देणे टाळावे. नातेसंबंधांमध्ये प्रामाणिकपणा आणि पारदर्शकता राखणे आवश्यक आहे. दिखावा, अप्रामाणिकपणा किंवा फसवणुकीमुळे नात्यांमध्ये दुरावा निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे कोणतेही नाते पुढे नेताना विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा..Mongoose Snake Venom Resistance : मुंगूस विषारी साप खाऊनही जिवंत कसा राहतो?.५ डिसेंबरनंतर परिस्थितीत बदल होण्याची शक्यताज्योतिषीय अंदाजानुसार, ५ डिसेंबर २०२६ नंतर वृषभ राशीच्या व्यक्तींच्या आयुष्यात काही बदल घडू शकतात. या काळात राहू आणि केतूच्या स्थितीत बदल होणार असल्याने त्याचा विविध क्षेत्रांवर परिणाम होऊ शकतो, असे मानले जाते. तोपर्यंत व्यवसाय, आर्थिक व्यवहार आणि वैयक्तिक नातेसंबंधांमध्ये संयम राखणे फायदेशीर ठरू शकते.टीप : वरील राशीभविष्य हे ज्योतिषीय अंदाजांवर आधारित आहे. आर्थिक गुंतवणूक, व्यवसाय किंवा विवाहासंबंधी महत्त्वाचे निर्णय घेताना प्रत्यक्ष परिस्थिती, योग्य माहिती आणि तज्ज्ञांचा सल्ला यांना प्राधान्य द्यावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.