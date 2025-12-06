Horoscope Prediction : खूप सहन केलं आता येणार सोन्याचे दिवस ! तीन दिवसांत शुक्र देव बदलणार या राशींचं नशीब

Marathi Rashi Fal : वैदिक ज्योतिषशास्त्रात शुक्र ग्रहाचं विशेष महत्त्व आहे. शुक्र हा धन, वैभव, सौंदर्य, विलास आणि कलेचा कारक आहे. दैत्य गुरु असलेले शुक्र ग्रह लवकरच महत्त्वपूर्ण नक्षत्रबदल करणार आहेत. याचा फायदा तीन राशींना होणार आहे. .शुक्र ग्रह वृश्चिक राशीत असून 9 डिसेंबरला संध्याकाळी 5:34 ला ज्येष्ठा नक्षत्रात प्रवेश करेल. त्यानंतर 20 डिसेंबर पर्यंत तो तिथेच राहून नंतर पुन्हा मूळ नक्षत्रात जाईल. या बदलाचा फायदा तीन राशींना होणार आहे. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घेऊया. .सिंह रास : शुक्र ग्रह सिंह राशीच्या चौथ्या भावात प्रवेश करणार आहे. यामुळे सिंह राशीच्या भौतिक, घरगुती सुखात वाढ होईल. मानसन्मान मिळेल. घरात आनंदाचे वातावरण असेल. कुटूंबासोबत चांगला वेळ घालवाल. नवीन संधी, महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या आणि वरिष्ठांकडून कौतुक मिळेल. एखादा प्रवास होईल. आर्थिक फायदा होईल. व्यवसायात नवीन ऑर्डर, एखादा मोठा व्यवहार कराल. नवीन गुंतवणुकीची संधी मिळेल. वैवाहिक जीवनात आनंद असेल. .कन्या रास : शुक्राचं भ्रमण कन्या राशीच्या तृतीय भावात होणार आहे. त्यामुळे या जातकांच्या धैर्य, संवादकौशल्य, निर्णयक्षमता आणि नातेसंबंधांमध्ये सुधारणार होईल. कन्या राशीच्या व्यक्तींना नवीन प्रोजेक्ट आणि उत्तम संधी मिळतील. बौद्धिक क्षमतांचा विस्तार होईल. कुटूंब आणि मित्रांचा आधार मिळेल. अडथळे दूर होतील. जोडीदाराबरोबरचं नातं अधिक दृढ होईल. .मकर रास : शुक्राचं हे भ्रमण मकर राशीच्या अकराव्या भावात होणार आहे. त्यामुळे या राशीच्या लोकांसाठी हा काळ उत्साहवर्धक ठरेल. दीर्घकाळ अडकलेली काम आणि इच्छा पूर्ण होतील. परदेशातील नोकरीचे स्वप्न पूर्ण होईल. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या मेहनतीची दखल घेतली जाईल. भागीदारीतील प्रोजेक्ट्स फायदेशीर ठरतील. .साडेसातीचा त्रास वाढलाय? नवग्रह शांत करण्याचा सोपा उपाय!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.