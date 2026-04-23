दत्तगुरूंच्या आशीर्वादाने 5 राशींना आज मिळणार मोठी संधी ! भाग्य बदलण्याचे संकेत आणि उत्तम दिवस

Rashi Bhavishya In Marathi : आज 23 एप्रिल 2026 ला गुरुवार आहे. आजच्या दिवसाचे देवता बृहस्पती आहेत. तर आजचा वार दत्तगुरूंचा वार म्हणूनही ओळखला जातो. आज शनिदेवांचं संक्रमण होणार आहे. याचा परिणाम पाच राशींवर होणार आहे. कोणत्या आहेत या पाच राशी जाणून घ्या. .वृषभ रास : वृषभ राशीच्या लोकांना आजचा दिवस चांगला जाईल. करिअरमध्ये नव्या संधी मिळतील. तुमची अनेक रखडलेली काम पूर्ण होतील. आरोग्याबाबतच्या तक्रारी पूर्ण होतील. मित्रांचा सहवास लाभेल. .सिंह रास : सिंह राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस उत्तम जाईल. मनाप्रमाणे गोष्टी घडतील. तुम्हाला कुटूंबाचा सपोर्ट मिळेल. महत्त्वाच्या कामात तुमचा हातभार लागेल. .धनु रास : धनु राशीच्या लोकांना आजचा दिवस सकारात्मक जाईल. तुम्हाला ध्येय गाठण्यासाठी परिपूर्ण दिवस उद्याचा आहे. आज मनात नकारात्मक विचार आणू नका. वरिष्ठांची साथ मिळेल. हाती घेतलेली कामं पूर्ण होतील. .मकर रास : आजचा दिवस अत्यंत शुभ आहे. आज तुम्हाला अनेक गोष्टींचा अनुभव येईल. देवी लक्ष्मीची कृपाही तुमच्यावर होईल. संपत्तीत वाढ होईल. कामाच्या ठिकाणी नवीन जबाबदाऱ्या मिळतील. योग्य पद्धतीने काम पूर्ण करा. .मीन रास : मीन राशीच्या लोकांना आजचा दिवस नशिबाचं दार उघडणारं ठरेल. हाती घेतलेल्या कामाला यश मिळेल. वरिष्ठांची साथ मिळेल. मुलांची साथ द्याल. कुटूंबात आनंदी वातावरण असेल. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.