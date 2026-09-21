Horoscope | राशी भविष्य

Daily Horoscope: आजचे राशी भविष्य २१ सप्टेंबर २०२६

Horoscope Today 21 September 2026 Daily Rashifal For All Signs: आजच्या राशी भविष्यामध्ये मेष ते मीन सर्व राशींसाठी धाडस, आर्थिक निर्णय, आरोग्य, प्रवास आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील यश-अपयशाचा सविस्तर आढावा
21 September 2026 Horoscope Today Daily Rashifal And Zodiac Predictions For Career Finance Love Health And Family Matters

21 September 2026 Horoscope Today Daily Rashifal And Zodiac Predictions For Career Finance Love Health And Family Matters

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मेष : काही कामे धाडसाने पार पाडाल. प्रवास सुखकर होतील.

वृषभ : दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. मनोबल कमी राहील.

मिथुन : महत्त्वाची कामे

दुपारपूर्वी उरकून घ्यावीत.

खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

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