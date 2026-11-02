आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - २ नोव्हेंबर २०२६

पंचांगसोमवार : आश्विन कृष्ण ८, चंद्रनक्षत्र आश्लेषा, चंद्रराशी कर्क/सिंह, सूर्योदय ६.३५ सूर्यास्त ६, चंद्रोदय उ. रात्री १.०७, चंद्रास्त दुपारी १.२६, भारतीय सौर कार्तिक ११ शके १९४८..दिनविशेष१९९९ : मध्य प्रदेश सरकारने लता मंगेशकर पुरस्कारासाठी प्रसिद्ध पार्श्वगायक एस. पी. बालसुब्रह्मण्यम यांची निवड केली.२००० : ‘लक्ष्य’ या मनुष्यरहित हवाईयानाची चंडीपूर येथे यशस्वी चाचणी.२०१५ : भारताचा टेनिसपटू युकी भांब्री याने एकेरीच्या जागतिक क्रमवारीत पुन्हा ‘टॉप हंड्रेड’मध्ये स्थान मिळविले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.