Utpanna Ekadashi 2025: आज उत्पन्ना एकादशी, चुकूनही करु नका 'या' 6 चुका, अन्यथा पुण्य कमी होऊ शकते

Utpanna Ekadashi 2025 important rules: मार्गशीर्ष महिन्यातील कृष्ण पक्षातील एकादशीला उत्पन्ना एकादशी साजरी केली जाते. हा दिवस देवी एकादशीच्या जन्माशी संबंधित आहे. असं मानलं जातं की देवी एकादशीचा जन्म याच दिवशी भगवान विष्णूच्या शरीरातून झाला होता. म्हणूनच, हा दिवस पूजा, प्रार्थना आणि दान यासाठी अत्यंत शुभ मानला जातो.
Utpanna Ekadashi mistakes:  हिंदू पंचांगानुसार मार्गशीर्ष महिन्यातील शुक्ल पक्षातील एकादशीला उत्पन्ना एकादशी म्हणतात. यंदा उत्पन्ना एकादशीचे व्रत 15 नोव्हेंबर रोजी पाळले जाईल. भगवान विष्णूची पूजा आणि या दिवशी उपवास केल्याने अनेक जन्मांचे पाप नष्ट होतात आणि मोक्ष मिळतो. असं म्हटलं जातं की सर्व पापांचा नाश करणारी मानली जाणारी माता एकादशीचा जन्म याच दिवशी झाला होता. शास्त्रांमध्ये असं म्हटलं आहे की जर या पवित्र एकादशीला चुका झाल्या तर व्रताचे फायदे अपूर्ण राहतात. म्हणून, या दिवशी कोणत्या चुका करणे टाळले पाहिजे हे जाणून घेऊया.

