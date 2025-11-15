Utpanna Ekadashi 2025: आज उत्पन्ना एकादशी, चुकूनही करु नका 'या' 6 चुका, अन्यथा पुण्य कमी होऊ शकते

Utpanna Ekadashi mistakes: हिंदू पंचांगानुसार मार्गशीर्ष महिन्यातील शुक्ल पक्षातील एकादशीला उत्पन्ना एकादशी म्हणतात. यंदा उत्पन्ना एकादशीचे व्रत 15 नोव्हेंबर रोजी पाळले जाईल. भगवान विष्णूची पूजा आणि या दिवशी उपवास केल्याने अनेक जन्मांचे पाप नष्ट होतात आणि मोक्ष मिळतो. असं म्हटलं जातं की सर्व पापांचा नाश करणारी मानली जाणारी माता एकादशीचा जन्म याच दिवशी झाला होता. शास्त्रांमध्ये असं म्हटलं आहे की जर या पवित्र एकादशीला चुका झाल्या तर व्रताचे फायदे अपूर्ण राहतात. म्हणून, या दिवशी कोणत्या चुका करणे टाळले पाहिजे हे जाणून घेऊया. .तामसिक अन्न टाळाआजच्या दिवशी मांस, मद्य, कांदे आणि लसूण यांसारखे तामसिक पदार्थ खाणे टाळावे. हे पदार्थ मनाला त्रास देतात आणि उपवासाचे पुण्य कमी करतात. या दिवशी फक्त सात्त्विक पदार्थ आणि फळे खावीत..खोटे बोलू नका किंवा कठोर शब्द बोलू नकाउत्पन्न एकादशीचे व्रत मन आणि वाणीच्या शुद्धतेशी संबंधित आहे. या दिवशी खोटे बोलणे, कठोर शब्द बोलणे किंवा इतरांची टीका करणे उपवासाची ऊर्जा कमकुवत करते. दिवसभर शांत आणि संयमी राहण्याचा प्रयत्न करा..Budha Gochar 2025 : बुध ग्रहाच्या उदयाने 'या' 3 राशींचे भाग्य उजळेल, सर्व इच्छा होतील पूर्ण .गरजूंचा अपमान करू नकाएकादशीचे खरे फायदे आपण दया, करुणा आणि सेवाभावाने पाळतो तेव्हाच मिळतात. या दिवशी गरीब, वृद्ध किंवा गरजू व्यक्तीचा अपमान करणे किंवा त्यांना दान करण्यास नकार देणे हे गंभीर पाप मानले जाते..तुळशीची पाने अर्पण करायला विसरणेउत्पन्ना एकादशी ही पाने भगवान विष्णूंना समर्पित आहे. या दिवशी तुळशीची पाने अर्पण करणे अत्यंत शुभ मानलं जातं. जर या दिवशी तुळशी अर्पण केली नाही तर पूजा अपूर्ण मानली जाते..भात खाऊ नकाएकादशीला भात खाउ नका. शास्त्रांमध्ये असं म्हटलं आहे की एकादशीला भात खाणे पाप मानलं जातं. या दिवशी फक्त फळे किंवा सात्विक पदार्थांचे सेवन करावे. .दिवा लावायला विसरु नकाउत्पन्न एकादशीला पूजेदरम्यान दिवा लावणे आणि संध्याकाळी भगवान विष्णूसमोर तूप किंवा तिळाच्या तेलाचा दिवा लावणे आवश्यक मानलं जातं. दिवा न लावता पूजा केल्याने पूर्ण फळ मिळत नाही..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.