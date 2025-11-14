Vastu Tips For God Hanuman Photo: हनुमानजींचा फोटो घरात कोणत्या दिशेला लावावा? वाचा वास्तूशास्त्र काय सांगतं

Vastu direction for Hanuman photo in home: वास्तूशास्त्रात घरातील दोष दूर करण्यासाठी अनेक उपाय सांगितलेले आहेत. शनिवार हा दिवस भगवान हनुमानाला समर्पित असतो. हनुमान भक्त प्रत्येक शनिवारी दर्शनासाठी जातात. हनुमानाला संकटमोकच बोलले जाते. पण तुम्ही घरात हनुमानाचा फोटो लावत असाल तर योग्य ठिकाणी लावणे गरजेचे आहे. वास्तूशास्त्रात सांगितलेल्या नियमांचे पालन केल्यास सर्व समस्या दूर होतील. .बेडरुममध्ये लावू नकाहनुमानजी हे ब्रम्हचारी होते. त्यांनी रामाची सेवा केली होती. प्रभूश्रीरामाला ते प्रिय होते. ब्रम्हचारी म्हणजेच लग्न न करणे. याच कारणामुळे हनुमानजींचा फोटो बेडरुममध्ये चुकूनही लावू नका. .Bhagavad Gita Mantra: कामात सतत अडथळे येतायत? भगवद्गीतेतील ‘हा’ मंत्र 21 वेळा जपा, मिळेल यशाचा मार्ग .दक्षिण दिशाहनुमानजींचा फोटो घरात किंवा दुकानात दक्षिण दिशेला लावावा. असे मानले जाते की हनुमानाने आपल्या शक्तींचा वापर दक्षिण दिशेला केला होता. यामुळे या दिशेला फोटो लावल्यास नकारात्मकता कमी होते. .रामदरबारतुम्ही घरात नेहमी रामदरबाराचा फोटो लावू शकता. कारण यात हनुमानजी देखील वास करतात. तसेच घरातील वातावरण प्रसन्न राहते. हनुमानजी या फोटोमुळे खुश होतात. .उत्तर दिशाजर तुम्ही उत्तर दिशेला हनुमानाचा फोटो लावला तर दक्षिण दिशेकडून येणाऱ्या नकारात्मकता अडवते. आपल्या घरात नकारात्मकता कधीच येत नाही. घरात सुखशांती नांदते. .देवघरहनुमानाचा फोटो देवघरात लावणे शुभ मानले जाते. घरात अस्वच्छ ठिकाणी हनुमानाचा फोटो लावू नये. तसेच स्वयंपाकघराच्या जवळ देखील हनुमानाचा फोटो लावू नये. असे वास्तूशास्त्रात सांगितलेले आहे. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.