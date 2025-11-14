Horoscope | राशी भविष्य

Vastu Tips For God Hanuman Photo: हनुमानजींचा फोटो घरात कोणत्या दिशेला लावावा? वाचा वास्तूशास्त्र काय सांगतं

Vastu direction for God Hanuman photo in home: घरात हनुमानजींचा फोटो लावण्याची योग्य दिशा कोणती?
Maruti Photo Vastu rules

Vastu Tips For Hanuman Photo:

पुजा बोनकिले
Vastu direction for Hanuman photo in home: वास्तूशास्त्रात घरातील दोष दूर करण्यासाठी अनेक उपाय सांगितलेले आहेत. शनिवार हा दिवस भगवान हनुमानाला समर्पित असतो. हनुमान भक्त प्रत्येक शनिवारी दर्शनासाठी जातात. हनुमानाला संकटमोकच बोलले जाते. पण तुम्ही घरात हनुमानाचा फोटो लावत असाल तर योग्य ठिकाणी लावणे गरजेचे आहे. वास्तूशास्त्रात सांगितलेल्या नियमांचे पालन केल्यास सर्व समस्या दूर होतील.

