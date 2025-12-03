Vastu Tips For Money: तुमच्याही खिशात पैसे राहत नाहीत का? मग धनवाढीसाठी करा 'हे' खास उपाय

Best Vastu Tips for Money and Wealth Growth : कठोर परिश्रम करून आणि चांगले उत्पन्न मिळवूनही, अनेक लोक काळजी करतात की त्यांचे पैसे जास्त काळ टिकत नाहीत. उत्पन्न वाढत असताना, त्यांचे खर्च देखील वाढत जातात, ज्यामुळे बचत करणे जवळजवळ अशक्य होते. अशावेळी एखाद्या व्यक्तीला केवळ आर्थिकच नाही तर मानसिकदृष्ट्या देखील थकवते. ज्यामुळे त्यांना स्वतःबद्दल आणि त्यांच्या परिस्थितीबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण होते..वास्तुशास्त्राचा असा विश्वास आहे की घर किंवा कार्यालयातील किरकोळ वास्तुदोष देखील पैशाच्या प्रवाहात व्यत्यय आणू शकतात. कितीही पैसे आले तरी पैशाचा प्रवाह रोखू शकतात. जर हे दोष ओळखले गेले आणि त्वरित दूर केले गेले तर आर्थिक कल्याणात लक्षणीय सुधारणा दिसून येतील आणि माता लक्ष्मीचे आशीर्वाद मिळू शकतील. तुम्ही पुढील सोपे उपाय नक्की करु शकता. .भगवान कुबेरवास्तुशास्त्रानुसार घराची उत्तरेकडील बाजू संपत्ती आणि समृद्धीशी संबंधित आहे आणि ती संपत्तीची देवता कुबेराची जागा मानली जाते. हा परिसर स्वच्छ आणि व्यवस्थित ठेवल्याने पैशाचा प्रवाह वाढतो आणि आर्थिक परिस्थिती मजबूत होते. उत्तरेकडे पाण्याचा कारंजे बसवणे विशेषतः शुभ मानलं जातं, कारण वाहते पाणी संपत्तीच्या प्रवाहाचे प्रतीक आहे आणि सकारात्मक ऊर्जा आणते..Surya Mangal Yuti 2025: धनु राशीत होईल सूर्य-मंगळची युती, जाणून घ्या 12 राशींवरचा प्रभाव .स्वयंपाकघरहे घरातील सर्वात महत्वाच्या जागांपैकी एक मानलं जातं. कारण ते कुटुंबाच्या आरोग्य आणि समृद्धीशी जोडलेले आहे. वास्तुनुसार स्वयंपाकघर आग्नेय दिशेला असले पाहिजे. स्वयंपाकघर उत्तरेकडे ठेवल्याने आर्थिक कल्याणावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो..झाडेझाडे हे जीवन आणि वाढीचे प्रतीक आहेत. वास्तुशास्त्रानुसार, आग्नेय कोपऱ्यात हिरवी आणि ताजी रोपे लावणे, जी अग्नि तत्वाचे प्रतिनिधित्व करते, ऊर्जा संतुलित करते आणि समृद्धीला चालना देते. तसेच घरात वाळलेली किंवा कोमेजलेली रोपे ठेवल्याने संपत्ती आणि सकारात्मक उर्जेला बाधा येऊ शकते..पैसे कसे वाचवावेघराची नैऋत्य दिशा आर्थिक लाभासाठी सर्वोत्तम मानली जाते. घरातील लॉकर उत्तरेकडे तोंड करून ठेवल्याने संपत्ती सुरक्षित होण्यास मदत होते. तुमच्या घरात विंड चाइम बसवल्याने नकारात्मक ऊर्जा दूर होते आणि सकारात्मक उर्जेचा प्रवाह वाढतो. त्यामुळे ताण कमी होतो आणि मानसिक स्थिरता येते. घरात मनी प्लांट ठेवल्याने संपत्ती आणि समृद्धी आकर्षित होण्यास मदत होते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.