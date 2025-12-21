Horoscope | राशी भविष्य
साप्ताहिक राशिभविष्य : २१ डिसेंबर २०२५ ते २७ डिसेंबर २०२५
आजच्या रविवारी उत्तरायणारंभ होत आहे. उत्तरायणारंभ हा एका सूक्ष्म लोकांशी संबंधितच आहे.
सरकारी माध्यमातून लाभ होतील
मेष : सप्ताहात गुरुभ्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर आणि शुक्रभ्रमणाच्या वाटचालीतून तरुणांना उत्साहवर्धक घडामोडी घडतीलच. नोकरी-व्यावसायिक अडचणी निस्तरल्या जातील. सप्ताहात लांबलेली आर्थिक येणी येतील. सरकारी माध्यमांतून लाभ होतील. सप्ताहाची सुरुवात अश्विनी नक्षत्राच्या व्यक्तींना विशिष्ट व्यावसायिक ग्रहण घालवेल. वैवाहिक जीवनातील सुवार्ता प्रसन्न ठेवतील. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींना शुक्रवार मोठे भाग्य घेऊन येणाराच राहील. पुत्रोत्कर्ष धन्य करेल. विशिष्ट नवस फेडाल. भरणी नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट विशिष्ट स्पर्धात्मक यशाचा.