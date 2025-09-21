Horoscope | राशी भविष्य
साप्ताहिक राशिभविष्य : (२१ सप्टेंबर २०२५ ते २७ सप्टेंबर २०२५)
स्थूल, सूक्ष्म, कारण आणि महाकारण अशा चार अवस्था मानवी देहाच्या स्वरूपात नांदत असतात. माणूस विशिष्ट सूक्ष्म संस्कार घेऊन वावरत असतो.
वेंधळेपणातून होणारे नुकसान टाळा
मेष : सप्ताह अश्विनी नक्षत्राच्या व्यक्तींना व्याधिजन्य ठरू शकतो. आहारविहारादी पथ्ये पाळाच. आजची अमावस्या वेंधळेपणातून नुकसानीची ठरण्याची शक्यता. भरणी आणि कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींना ता. २५ व २६ हे दिवस मोठे प्रसन्न वातावरणाचे राहतील. प्रियजनांचा मोठा सहवास लाभेल तसेच काहींचे विशिष्ट शुभारंभ, काहींची उंची खरेदी. विशिष्ट भेट वस्तूतून चकित व्हाल. शनिवार अकल्पित भेटीतून लाभाचा ठरेल.