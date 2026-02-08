Horoscope | राशी भविष्य
साप्ताहिक राशिभविष्य : (८ फेब्रुवारी २०२६ ते १४ फेब्रुवारी २०२६)
माणूस हे एक स्मरण आहे आणि स्मृती बाळगणारा माणूस ‘श्रुतिस्मृतिपुराणोक्त’ विशिष्ट संस्कार किंवा आठवणी जपत जीवनात वाटचाल करत असतो.
वास्तूविषयक खरेदीविक्रींतून लाभ होतील
मेष : अश्विनी नक्षत्राच्या व्यक्तींना शैक्षणिक माध्यमातून मार्गस्थ करण्याचा सप्ताह आहे. भरणी नक्षत्राच्या व्यक्तींना नोकरीच्या उत्तम संधींचा लाभ घेता येईल. काहींना वास्तूविषयक खरेदी-विक्रींतून लाभ होतील. कृत्तिका नक्षत्रास सरकारी कामे मार्गी लागून प्रचंड दिलासा मिळेल.